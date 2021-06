Fútbol.- Martin Odegaard: "He tenido un diálogo cercano con el Real Madrid y tienen claro que vuelva"

BERLÍN, 24 (STATS Perform/dpa/EP)



El centrocampista noruego Martin Odegaard recalcó que sigue siendo jugador del Real Madrid y que el club, con el que ha mantenido un "diálogo cercano", tiene "claro" que quiere que retorne tras su cesión en el Arsenal.



"La situación es que soy jugador del Real Madrid y que volveré y empezaré allí en una semana y media. El Real Madrid tiene claro que le gustaría que volviera, así que será el momento de ir allí cuando se reanude el entrenamiento", expresó Odegaard a la cadena noruega 'TV 2'.



El internacional no tuvo demasiadas oportunidades el año pasado y en el mercado invernal se marchó cedido al Arsenal, una cesión más desde que el conjunto madridista le fichase cuando tenía 16 años. Pese a no gozar de muchos minutos, insiste en que sigue siendo su ambición tener éxito en el equipo madrileño. "Por supuesto, siempre ha sido un sueño jugar allí. Llevo más de seis años en el club y ese siempre ha sido el objetivo", advirtió.



Ahora, se reencontrará con el que fue precisamente su primer entrenador en el 13 veces campeón de Europa, un Carlo Ancelotti que le hizo debutar oficialmente ante el Getafe en la última jornada de LaLiga 2014-2015.



"No, no con él no he hablado personalmente, pero sí he hablado mucho con el club y he tenido un diálogo cercano y siento que tienen una buena visión general. Yo siempre quiero jugar, lo he dicho todo el tiempo", sentenció.