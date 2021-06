Fórmula 1/GP Estiria.- (Previa) Ferrari busca soluciones contrarreloj y Alonso, progresar en Austria

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Red Bull Ring acoge este fin de semana la primera de dos carreras seguidas en Austria con el Gran Premio de Estiria, donde Ferrari espera dar un mejor coche a Carlos Sainz de lo visto la pasada semana en el Paul Ricard, mientras que Fernando Alonso (Alpine) tendrá que apretar los dientes para no retroceder.



El Mundial de Fórmula 1 encara su segunda semana de carreras seguidas con varias incógnitas a resolver en el trazado austriaco. Para Sainz la experiencia en la Scuderia sigue siendo más amarga que dulce, con otro domingo malo, esta vez muy lento.



"Algo estamos haciendo muy mal para ir tan lentos", dijo el madrileño el pasado domingo, después de terminar undécimo y su compañero Charles Leclerc 16º. El propio Sainz confirmó en la previa este jueves que Ferrari no perdió tiempo para ponerse a trabajar en Maranell, pero la solución no está clara.



Los del 'Cavallino Rampante' dudan aún de que los problemas continúen en Austria, con lo que cada día en el Red Bull Ring será vital para Sainz y compañía. Mientras, el también español Fernando Alonso viene dando pasos adelante en el Mundial, después de dejar claro que las expectativas sobre su regreso no podían ser enormes.



El doble campeón del mundo terminó octavo en Francia y confía en seguir mejorando en los sábados, para tener más opciones de puntuar. En Austria, un circuito corto, las diferencias se ajustarán y por tanto Alpine puede volver a sufrir. Las condiciones climáticas, con opción de lluvia, marcarán también el fin de semana.



Por otro lado, la batalla por el Mundial se vivirá de nuevo entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), después de que el neerlandés ganara la partida al británico en la última vuelta de Francia. El trabajo de los primeros fue mejor en la estrategia y así Verstappen llega a la octava cita con el liderato.



El de Red Bull tiene 131 puntos por los 119 del de Mercedes, un Hamilton que adelantó este jueves conversaciones para un nuevo contrato con su equipo. El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), también en busca de esa renovación, con 84, y Lando Norris (McLaren), 76, aún aspiran a dar emoción al Campeonato.



--PROGRAMA DEL GRAN PREMIO DE ESTIRIA.



-Viernes.



Primera sesión de libres 11.30 - 12.30.



Segunda sesión de libres 15.00 - 16.00.



-Sábado.



Tercera sesión de libres 12.00 - 13.00.



Sesión de calificación 15.00 - 16.00.



-Domingo.



Carrera 15.00.