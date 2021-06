Fernando Santos: "El árbitro sabe que se ha equivocado"

El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, criticó este miércoles la actuación arbitral del español Mateu Lahoz en el empate contra Francia (2-2), al considerar que no hubo penalti de Nélson Semedo sobre Mbappé en el primer tanto de los galos. EFE/EPA/HUGO DELGADO

Budapest, 23 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, Fernando Santos, criticó este miércoles la actuación arbitral del español Mateu Lahoz en el empate contra Francia (2-2), al considerar que no hubo penalti de Nélson Semedo sobre Mbappé en el primer tanto de los galos.

"Hubo un penalti en una situación que no creo que fuera falta. Creo que el propio árbitro sabe que se ha equivocado", afirmó en rueda de prensa.

Santos alabó el desempeño de su equipo y felicitó el trabajo de sus jugadores, al considerar que siguieron a la perfección el plan de juego: defender de forma ordenada y ser efectivos a la contra.

El entrenador portugués destacó el nivel ofrecido por los futbolistas en el primer tiempo, que definió como uno "muy organizado" en el que no regalaron "ningún espacio".

"Luego, en la segunda parte, ellos marcaron. Tuvimos que abrirnos más y conseguimos un empate, que es un resultado justo. Los jugadores entendieron exactamente lo que tenían que hacer. Y estos son los pasos adecuados para lo que viene", matizó.

Con el empate, Portugal avanza a octavos de final como la tercera clasificada del Grupo F y se enfrentará a Bélgica en octavos de final.

"Es un rival difícil. Quedaron primeros en su grupo. Les estudiaremos bien y haremos lo que consideremos que es más efectivo contra ellos", concluyó.