Estados Unidos.- Rusia sugiere que McAfee pudo no haberse suicidado e insta a investigar el "misterio"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Rusia ha sugerido que John David McAfee, creador de uno de los principales antivirus informáticos y pendiente de ser extraditado desde España a Estados Unidos por presunto delito fiscal, pudo no haberse suicidado y ha instado a esclarecer el "misterio", "por una vez en menos de 50 años".



McAfee fue hallado sin vida el miércoles en el interior de su celda en el Centro Penitenciario de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona). Para la Generalitat, "todo apunta a que podría tratarse de una muerte por suicidio", pero Moscú se ha agarrado a un tuit publicado por el empresario el 15 de octubre de 2020 para cuestionar esta teoría.



"Estoy muy contento aquí. Tengo amigos", reza el mensaje publicado entonces, poco después de su arresto en España. "Sabed que si muero ahorcado, como (Jeffrey) Epstein, no será mi culpa", afirmó.



La principal portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha compartido este tuit en su cuenta de Telegram, donde ha recordado que McAfee fue hallado sin vida un día después de que la Audiencia Nacional diese luz verde a su extradición a Estados Unidos.



"Quiero que el misterio en torno a muertes de destacadas personalidades públicas occidentales se resuelva, por una vez, en menos de 50 años", ha reclamado Zajarova, después de recordar que las autoridades estadounidenses ya limitaron el sector de los antivirus con sanciones a la empresa rusa Kaspersky.



También se ha sumado a las teorías conspirativas el antiguo contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense Edward Snowden, asilado en Rusia. Snowden es partidario de que los países europeos no extraditen a Estados Unidos a nadie acusado de "delitos no violentos", ya que el sistema judicial es "tan injusto" y el penitenciario "tan cruel" que "prefieren morir" a sufrirlos.



"Julian Assange podría ser el siguiente", ha afirmado, en alusión al fundador de Wikileaks, que también es reclamado en Estados Unidos, aunque en su caso por la filtración de miles de documentos oficiales.