España.- El Gobiernopide que la Mesa de Diálogo con Cataluña supere la fase de "posiciones extremas"

24-06-2021 La ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario en Moncloa, a 24 de junio de 2021, en Madrid (España). El Consejo de Ministros extraordinario de este jueves ha aprobado la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores, que entrará en vigor el 26 de junio. Además, el Consejo también ha aprobado un Real Decreto-Ley con medidas urgentes para reducir los impuestos que se aplican al suministro de energía eléctrica y, con ello, la factura de la luz de los hogares, los autónomos, las pymes y el conjunto de las empresas. POLITICA EUROPA PRESS/M.FERNÁNDEZ. POOL - Europa Press



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido hoy que la Mesa de Diálogo con Cataluña supere la fase de "posiciones extremas", y aunque no ha precisado cuándo puede reunirse sí ha dicho que el Gobierno tiene "absoluta disponibilidad" para fijar la fecha.



Montero ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que también han comparecido la ministra de Sanidad para anunciar el fin de las vacunas en el exterior y la vicepresidenta de Transición Ecológica para explicar la bajada del IVA de la luz.



Al ser preguntada por los contenidos que se abordarán en la Mesa de Diálogo, la Portavoz del Ejecutivo ha apuntado que el Gobierno planteará la Agenda del Reencuentro que ya propuso cuando se convocó la primera reunión de la Mesa.



No obstante y aunque ha añadido que lo que lleve la otra parte habrá que preguntarselo al Gobierno catalán, sí ha pedido que la Mesa supere esa fase de "desideratum" y de "posiciones extremas, óptimas". En su opinión, se deben proponer cuestiones que puedan ser viables y que permitan avanzar en el autogobierno.



En cuanto a la fecha en la que se convocará, Montero ha señalado que será después de la reunión que mantendrán el martes próximo Pedro Sánchez con Pere Aragonés, pero ha afirmado que no podía confirmar si será antes del verano o no.



Ha precisado que a medida que avanza el calendario va quedando menos tiempo, pero dice estar convencida de que el Gobierno tiene "absoluta disponibilidad" en las fechas, que se tendrán que hablar con el Ejecutivo catalán para ver cuándo "les puede cuadrar".