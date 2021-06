España.-Casado defiende su 'no' a indultos en Bruselas y avisa que dar "carta blanca" al secesionismo crea problema a UE

24-06-2021 El presidente del PP, Pablo Casado, se reúne en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la cumbre del PPE previa al Consejo Europeo. En Bruselas a 24 de junio de 2021. POLÍTICA DAVID MUDARRA (PP)



Dice a sus socios europeos que España es una "democracia avanzada" y les explica su petición de dimisión de Sánchez y de elecciones ya



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha defendido este jueves en Bruselas el rechazo de su formación a los indultos a los condenados por el 'procés' que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y ha avisado de que dar "carta blanca" el independentismo puede convertirse en un "problema" para la Unión Europea.



"El problema en España respecto al independentismo es también un problema europeo. Si se da carta blanca al independentismo en España será un problema para Italia, para Rumanía o para Francia porque la Europa de las regiones es la Europa de los estados unidos y la integridad territorial es la base de toda la legislación internacional, no solo en Europa sino también en Naciones Unidas", ha advertido.



Casado, que ha asistido a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas, ha recalcado que la UE está "con la España unida y constitucional" y ha avisado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de que le va a costar explicar que "los chicos de la gasolina y de (la cárcel) de Lledoners son estupendos demócratas".



"Si quiere engañar le va a costar explicarlo porque ahí está la sentencia del Tribunal Supremo, que explica muy bien lo que hicieron de forma violenta y en contra de la gran mayoría de catalanes pacíficos que quieren concordia y convivencia de verdad", ha abundado.



ESPAÑA ES "UNA DEMOCRACIA AVANZADA"



Un día después de la salida de la cárcel de los dirigentes independentistas indultados, Casado ha afirmado que en la reunión del PPE "ha dejado claro" que España es "una democracia avanzada" con "un Estado de Derecho absolutamente independiente y una Justicia que dicta sus sentencias en base a la ley y la Constitución".



"Vengo a defender la independencia del Tribunal Supremo en sus resoluciones. Vengo a defender el Estado de Derecho y la Constitución al margen de decisiones políticas para autoindultar a un Gobierno que necesita los votos de los nacionalistas independentistas que prometió nunca tener en cuenta para acuerdos de gobernabilidad", ha manifestado.



El jefe de la oposición ha calificado de "humillación a todos los españoles" lo sucedido este miércoles en la salida de prisión porque los indultados aseguraron que "lo volverán a hacer", que España "ha sido derrotada" y que, pese a estar inhabilitados, "liderarán el secesionismo fuera de la cárcel".



A renglón seguido, se ha preguntado si van a ver a esos dirigentes independentistas "condenados por dar un golpe a la legalidad" en la "mesa de amnistía y autodeterminación" de Moncloa. "Me hago una pregunta: ¿Sánchez piensa que en Europa acepta que en una democracia se hable de amnistía?". A su entender, las amnistías se producen cuando hay una dictadura para "anular resoluciones de Códigos Penales que no son democráticos".



Casado ha vuelto a defender la integridad territorial y ha avisado que "si hay un problema en Cataluña" lo habrá "automáticamente después en multitud de regiones europeas". "Por tanto, que abandonen toda esperanza los independentistas", ha proclamado.



UNA DECISIÓN PARA "BENEFICIO PROPIO" DEL GOBIERNO



El presidente del PP ha recalcado que "ninguna decisión política para beneficio propio de un Gobierno tiene nada que ver ni con la concordia, ni con la convivencia ni con el reencuentro". A su entender, el reencuentro está en la ley y la Constitución.



Por todo ello, ha explicado que ha informado a sus socios europeos que, ante los pasos que ha dado Pedro Sánchez, ha solicitado la dimisión del presidente del Gobierno y la disolución del Parlamento para convocar de forma "inmediata" elecciones con el objetivo de que los españoles puedan pronunciarse en las urnas sobre los pasos del Ejecutivo.



Al ser preguntado por la moción de censura que plantea Vox tras los indultos, Casado ha señalado que él "no tiene nada que comentar" sobre lo que "digan otros partidos" y se ha reafirmado en su petición de elecciones para que los españoles "puedan decidir con toda la información encima de la mesa y sin mentiras qué Gobierno quieren tener".



"Sánchez fue tremendamente ampuloso, formal y preciso a la hora de decir lo que no iba a hacer y ha mentido en todo", ha apostillado, para insistir en que debería someterse "libremente y sin ningún tipo de miedo" a la voluntad de los españoles en las urnas.



Al ser preguntado si el expresidente José María Aznar también engañó a los españoles cuando indultó a 15 condenados por terrorismo de Terra Lliure, ha señalado que habría qué ver cómo se hizo entonces pero que están hablando de "lo que está pasando ahora" porque Sánchez prometió que no les indultaría "jamás". A su juicio, "cuando se miente, se asumen responsabilidades".



REUNIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL PP PARA RECURRIR



El presidente del PP ha avanzado que este mismo viernes se va a reunir el equipo jurídico del partido --con Enrique López, Fernando de Rosa y Luis Santamaría-- para "evaluar" cómo van a argumentar la "legitimación" como "parte afectada" para recurrir ante el Supremo los indultos.



"Somos afectados porque un Gobierno discrecionalmente y en contra de la sentencia y de la Fiscalía decida indultar a las personas que fueron condenados por esos actos violentos del 1 de octubre", ha explicado, para añadir que si alguien declara la independencia "a través de algaradas violentas, en cualquier región de Europa se habría actuado igual".



Además, ha destacado que hay "muchas afectadas en Cataluña" por lo que pasó entonces de las que el jefe del Ejecutivo "no está hablando" y que vieron cómo "sus negocios ardían en esas algaradas". También se ha referido a los servidores públicos que "sufrieron la propaganda en las escuelas", "en la atención funcionarial" o en los "hospitales", así como a los que se les "señalaba por ser constitucionalistas".



Asimismo, ha indicado que él "personalmente" también es "afectado" después de conocerse, por un informe de la Guardia Civil, que era objetivo de posible atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR), "a pesar de que el Gobierno lo había ocultado".



Casado ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Bruselas tras asistir a la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, donde se ha reunido además con la presidenta de la Comisión Europea, Urusula von der Leyen, entre otras personalidades.