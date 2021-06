Enric Mas, referencia española en el Tour, Valverde por el primer amarillo

El corredor del equipo Movistar, Enric Mas. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Brest (Francia), 24 jun (EFE).- Enric Mas (Movistar), quinto clasificado en el Tour 2020, será, en ausencia de Mikel Landa, la principal referencia entre los 17 españoles inscritos en la 108 edición del Tour de Francia que comienza este sábado en Brest. El objetivo del balear, que compartirá galones con el colombiano Miguel Ángel López, no es otro que lograr una plaza en el podio.

Un reto que le llega al corredor de Artá a los 26 años, con la experiencia aprendida para pelear por puestos de honor en una edición donde no le van a faltar rivales de entidad. La pelea entre los eslovenos Pogacar y Roglic y el potencial del Ineos, con Carapaz y Thomas, serán solo algunos de los obstáculos.

Mas no saldrá de Brest como uno de los favoritos, lo hará en el llamado grupo del segundo escalón. Corredor de ambición, el año pasado fue quinto, precisamente por delante de su compañero "Supermán" López, por lo que mejorar su marca supondría optar al podio.

El balear puede moverse en la zona noble en las dos contrarrelojes que suman en total 58 kilómetros y en montaña debe estar cerca de los mejores. Es la baza indiscutible del ciclismo español.

VALVERDE Y EL SUEÑO AMARILLO EN BRETAÑA

Alejandro Valverde, aún dando guerra a los 41 años, no tenía el Tour en su agenda inicial, pero llega con 2 victorias a su decimocuarta participación y un comienzo de Tour en Bretaña goloso, con jornadas largas y finales elevados que pueden acabar con "El Bala" de líder.

Intentar ese objetivo y ayudar a sus líderes será el trabajo del murciano hasta París, si es que llega, pues los Juegos Olímpicos le esperan una semana después de acabar el Tour. Su estado de forma mostrado últimamente incluso le podrían animar al campeón mundial 2018 a seguir un año más en el pelotón profesional.

La formación telefónica apuesta fuerte con "Supermán" López, de 27 años, un valor al alza, sexto el año pasado y en buen estado de forma, como se acredita con sus victorias en Vuelta a Andalucía y Desafío Mont Ventoux. El colombiano y Mas decidirán en la carretera quién es el líder entre los hombres de Unzue.

El Movistar también cuenta en sus filas con Marc Soler, de 27 años, ganador de etapa en Romandía y retirado en el Giro que debía confirmar al catalán como hombre líder. Completan el equipo el jefe de ruta Imanol Erviti, Carlos Verona, Jorge Arcas e Iván García Cortina, un ciclista de corte clasicómano fichaje estrella esta temporada, pendiente de mostrar sus condiciones tras una temporada sin resultados.

ASTANA CON IZAGIRRE Y FRAILE, CASTROVIEJO GARANTÍA EN INEOS

Tres españoles serán claves en el Astana Premier Tech, nada menos que 2 recientes campeones nacionales, Ion Izagirre y Omar Fraile, laureados en crono y ruta respectivamente, además de Alex Aranburu, un debutante con ganas y calidad para estrenar su palmarés en el Tour.

El trío vasco tendrá un papel de ayuda para los líderes del equipo, Lutsenko y Fuglsang, pero en un Tour con recorrido para todo tipo de corredor tendrán sus opciones. Los campeones de España ya saben lo que es alzar los brazos en Francia.

En el potente Ineos del ecuatoriano Richard Carapaz y del galés Geraint Thomas asoma la figura de Jonathan Castroviejo, hombre de garantías para todos los líderes del equipo en las temporadas más exitosas de la escuadra británica.

A sus 34 años y séptima participación, el ciclista de Getxo acaba de resultar clave en el Giro para el triunfo de Egan Bernal. Buen contrarrelojista, ayuda en el llano y en montaña desgasta dando la cara en cabeza. El gregario que todos los líderes quieren tener.

BILBAO CLAVE EN EL BAHRAIN, HERRADA POR UNA ETAPA

Pello Bilbao (Bahrain Victorious), sin Mikel Landa en el equipo, también ha sido clave para el segundo puesto de Caruso en el Giro. Con motor diesel, suele ir de menos a más, y podría buscar sus opciones de llevarse una etapa. También deberá ayudar para los hombres de la general de su equipo, Jack Haig y Wout Poels.

En el Cofidis habrá doble presencia española, con Jesús Herrada y Rubén Fernández. El "gallo" de la escuadra será el francés Guillaume Martin, pero el manchego peleará por una etapa y por demostrar que puede ir convocado para los Juegos Olímpicos. Fernández asumirá funciones de gregario puro.

En el Total Direct Energie, figuran dos españoles, el alavés Víctor de la Parte y el andaluz Cristian Rodríguez, ganador de la exótica Vuelta a Ruanda. Ambos tratarán de meterse en escapadas y comprar boletos de la suerte.

Carlos Barbero defenderá las opciones de ganar una etapa al esprint con el maillot del Qhubeka sudafricano.

Carlos de Torres