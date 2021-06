En la mayor favela de palafitos de Brasil, el Covid es un flagelo más

SHOTLIST SANTOS, ESTADO DE SÃO PAULO, BRASIL10 DE JUNIO DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Imágenes aéreas Vila Gilda, favela construida sobre pilotes 2. Plano general casas construidas sobre pilotes3. Plano medio casas construidas sobre pilotes4. Plano medio dos residentes hablan juntos5. Plano medio casas construidas sobre pilotes 6. SOUNDBITE 1 - Eliette Brandao, resident (mujer, 51 años, Portuguese, 18 seg.): ""Cuando la marea está alta, la casa se llena de agua, a veces la madera se pudre, mira para allá, todo está podrido, se puede caer"." "Quando a maré é cheia, quando enche, a palafita fica cheia de água, às vezes estraga, olha aqui, tudo podre, então pode cair." 7. Paneo de abajo a arriba basura en el fondo de las casas sobre pilotes8. Primer plano wooden planks to build piles and cat9. Plano medio Juliana da Silva Barbosa en su dormitorio sin ventanas10. Plano medio residente Juliana da Silva Barbosa en su casa sin ventanas 11. Sonido ambiente la residente Julia da Silva Barbosa mostrando los restos de una parte de la favela que se quemó: "Se incendió por todas partes, fue un incendio bastante devastador". 12. SOUNDBITE 2 - Julia da Silva Barbosa, resident (mujer, 35 años, Portuguese, 17 seg.): ""Este lugar es una bomba de tiempo, en cualquier momento esos cables de electricidad pueden causar un incendio, como ha pasado varias veces, y volveremos a quedarnos sin hogar"." "Aqui é uma bomba-relógio, a qualquer momento esses fios aqui podem pegar fogo, como já aconteceu muitas vezes, e a gente volta a ficar de novo sem casa, sem moradia." 13. Plano de apoyo: Imágenes aéreas cables eléctricos entrelazados, que son un peligro de incendio según los residentes 14. Plano de apoyo: Imágenes aéreas restos de una parte de la favela que se quemó 15. Plano medio Perro camina por callejón hecho de tablones de madera16. Primer plano basura entre casas de madera17. Paneo de izquierda a derecha los residentes hablan juntos 18. Cambio de foco residents talk together and alley on the background 19. SOUNDBITE 3 - Daise Nascimento, resident (mujer, 54 años, Portuguese, 10 seg.): ""Como está todo podrido, no he podido arreglar mi casa en cinco años, no tengo ningún beneficio, recibo unos 18 dólares por Bolsa Familia "." "Por causa que esta podre, já há 5 anos que não tenho condições de arrumar o meu barraco, não tenho benefício nenhum, eu ganho 91 reais da Bolsa Família." 20. Imágenes aéreas pescador solitario en el agua sucia 21. Imágenes aéreas casas construidas sobre pilotes 22. Imágenes aéreas Vila Gilda, favela construida sobre pilotes 23. Paneo de derecha a izquierda casas construidas sobre pilotes, basura y residentes caminando sobre tablas de madera24. Plano medio residentes en un callejón