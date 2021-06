El traspiés de Sara Carbonero, a punto de caer tras 'perder' una de sus sandalias

10-06-2021 Sara Carbonero. MADRID, 24 (CHANCE) Sara Carbonero sigue disfrutando de las altas temperaturas de Madrid en este atípico inicio de verano y, dando una nueva clase de 'streetstyle', se ha dejado ver por el madrileño barrio de Malasaña disfrutando de un tranquilo paseo con una buena amiga y presumiendo de figura con un outfit de lo más veraniego. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Tan estilosa como siempre - nos está 'mal acostumbrando' con los looks ideales para todo tipo de ocasiones que ha lucido en sus últimas apariciones públicas - Sara ha acaparado todas las miradas con unos jeans estilo 'mom' y una camiseta negra con flecos en el bajo y un dibujo que evoca el verano. Un estilismo cómodo para una jornada de 'shoppint', que la ex de Iker Casillas ha completado con un maxi capazo y unas sandalias naturales de plataforma.



Sin embargo, tanta comodidad ha hecho que Sara se 'confiase' y por poco acabase literalmente por los suelos. Y es que, en un descuido, la periodista ha sufrido un tropezón que ha hecho que una de sus sandalias saltase por los aires, provocando un traspiés que la manchega ha solventado dignamente, consiguiendo mantener a duras penas el equilibrio. Una torcedura sin consecuencias pero que no deja de suponer un tremendo susto, del que la periodista se ha recuperado sentándose en un portal a ras de suelo, demostrando su naturalidad tras solventar su momento más 'embarazoso'.