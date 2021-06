El teatro clásico de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca llena los escenarios de la región este fin de semana

30-11-2019 Actuación de Daniel Doña. POLITICA COMUNIDAD DE MADRID



El teatro clásico de Miguel de Cervantes, Lope de Vega y Calderón de la Barca llenarán este fin de semana los escenarios de la Comunidad de Madrid en el marco de las actividades propuestas para el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro. Clásicos en Alcalá.



Así, este viernes y sábado en el Centro Cultural Gilitos Légolas Colectivo Escénico propone un viaje al Siglo de Oro Español y en el Teatro Salón Cervantes será el turno de Eduardo Vasco con 'Peribáñez y el comendador de Ocaña', que ofrece un drama rural en defensa de la dignidad, según ha informado la Comunidad de Madrid en un comunicado.



En la Sala Roja de los Teatros del Canal, será el turno de 'Nobody cares' de O Sister!, un grupo de swing que recrea la edad de oro del jazz vocal, la música popular de los años 20 y 30 en norteamérica. También, 'Los mariachis' de Pablo Remón estará disponible hasta el 11 de julio en los Teatros de La Abadía e 'Hilos' de El Vodevil & Las Ansiadas en el Centro Cultural Paco Rabal.



En el marco del Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, el Corral de Comedias acoge 'La traición en la amistad', de Daniel Acebes, una historia de amor y de engaños entre hombres y mujeres, que se calcula que se escribió entre 1618 y 1620.



Por su parte, este domingo la Fundación Orquesta Ciudad de Alcalá presenta un concierto clásico en el Huerta del Obispo del Palacio Arzobispal. Ana Contreras ofrece el recital de poesía 'Esta divina prisión', en el que confluyen las voces de grandes autores clásicas reflexionando sobre el sentido de la vida y la trascendencia.



A estas obras se suma el homenaje musical 'Patax plays de The Beatles' en la Sala Roja de los Teatros del Canal. La Comunidad de Madrid ha señalado que ofrecerá una revisión "única" de las canciones más icónicas de The Beatles. El sábado será el turno también de Rulo Pardo con 'Ronejo', que habla de una fantasía del consumo, de robótica y de manipulación genética.



También ofrecen actividades en diferentes centros culturales. En el Pilar Miró, Bestiario con un sonido que toma referencias de la tradición mediterránea, americana y africana, con mezclas del funk, rock y vanguardia.



En el centro cultural Paco Rabal aterriza 'Los Remedios', una "autoficción autodestructiva hecha por dos personas desarraigadas que remueven la tierra buscando algo a lo que agarrarse".



En el municipio de San Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección de Rafael Rodríguez, la obra 'Siete hombres buenas' está basada en un gobierno en el exilio de una república, una historia de exiliados y del deseo "nunca renunciado de la vuelta".



BERLANGA Y VIÑETAS DE QUEVEDO



En cuanto a las exposiciones, los madrileños podrán visitar este fin de semana 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921 - 2021)', en la Sala de Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes. Presenta al cineasta como uno de los autores más significativos de la cultura española del siglo XX y también expone su faceta de creador de historias y personajes inolvidables a través de sus películas.



'Cervantes en el teatro europeo de los siglos XX y XXI', en el Museo Casa Natal de Cervantes, presenta la exposición en la escena europea de los siglos XX y XXI, un repaso por algunas de las puestas en escena que, con el teatro del escritor alcalaíno como base, se han desarrollado en el viejo continente en los últimos cien años.



En Alcalá de Henares, se podrá visitar 'Viñetas y caricaturas de Quevedo' que reúne una decena de obras originales de viñetistas de España e Iberoamérica, todas ellas inspiradas en Francisco de Quevedo. La exposición cuenta con obras originales de Loredano, Alberto Urcaray, Betto, Rruizte, Ion Zabaleta, Pedro León Zapata, Ricardo y Nacho, Pedro Sol, Sex, Dos Santos Beuster y Michael, entre otros autores españoles e iberoamericanos.



La Sala Alcalá 31 presenta la exposición 'Bene Bergado. Irreversible' de la escultora Bene Bergado, una reflexión desde distintas perspectivas sobre cómo afectan las decisiones que se toman en la industria alimentaria, química y farmacéutica.



A ella se suma 'Gerardo Vielba. Fotógrafo, 1921 - 1992', en la Sala Canal de Isabel II con una muestra de 116 obras en blanco y negro; 'Cecilia Vicuña. Veroír el fracaso' en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, dedicada a una de las figuras absolutas del arte contemporáneo latinoamericano; y 'Cubierta brillante, margen delgado. Funetesal & Arenillas', el proyecto ganador de la tercera edición de la convocatoria Primera Fase.



Por último, en el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles, la exposición 'Javier Utray. Un retrato anamórfico' muestra la historia del arquitecto, escritor, pintor, artista plástico, músico, compositor y performer que influyó de manera determinante en la configuración de la escena artística española desde los años setenta del siglo XX.