El canciller argentino, "consternado" por los desaparecidos en Miami

Detalle de una parte del edificio de 12 pisos derrumbado parcialmente hoy, cerca de 88th Street y Collins Avenue, en la ciudad de Surfside, al norte de Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera

Naciones Unidas, 24 jun (EFE).- El canciller de Argentina, Felipe Solá, se declaró este jueves "consternado" por el derrumbe de un edificio residencial en Miami-Dade (Estados Unidos), que ha dejado a una decena de argentinos desaparecidos.

"La única noticia que tengo es que hay unos diez argentinos desaparecidos, pero no sé cuántas víctimas totales hay", señaló Solá, confirmando las informaciones facilitadas hasta ahora por fuentes de su Ministerio.

"Estoy tan consternado como pueden estarlo todos ustedes y sobre todo aquellos que puedan pensar que tienen parientes o amigos que vivían allí", afirmó el canciller al ser preguntado sobre la situación durante una conferencia de prensa en Naciones Unidas.

Solá dijo que "se trata de una circunstancia muy desafortunada" y apuntó que el derrumbe, del que no se ha dado una causa oficial, "se atribuye a un ingreso del mar por forma subterránea".

En el momento del suceso, el ministro argentino se encontraba en Nueva York, donde hoy intervino ante el Comité de Descolonización de la ONU para abordar la cuestión de las Islas Malvinas.

En total, los desaparecidos tras el desplome del edificio en Miami-Dade pueden ser al menos unos 99, según el director de la Policía de ese condado del sur de Florida, Freddy Ramírez, citado por medios locales.

Ramírez dijo que se sabe del paradero de 53 residentes del edificio Champlain Towers, pero hay otros 99 de los que no se tienen noticias después del desastre ocurrido a primeras horas del jueves.

Hasta ahora se barajaba extraoficialmente la cifra de 51 desaparecidos, pero sigue sin haber una "cuenta oficial", de acuerdo con Rachel Johnson, directora de comunicaciones de la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

Por ahora, solo se ha confirmado oficialmente la muerte de una persona en el colapso parcial del edificio, de 12 plantas, 40 años de antigüedad y situado en primera línea de playa en Surfside, al norte de Miami Beach.