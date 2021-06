El Banco de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 0,1 por ciento

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 24 jun (EFE).- El Banco de Inglaterra informó este jueves de que no ha modificado los tipos de interés británicos, en el mínimo histórico del 0,1 %, y mantuvo en 895.000 millones de libras (un billón de euros) su programa de expansión cuantitativa, a fin de apuntalar la economía pese al aumento "temporal" de la inflación.

El Comité de Política Monetaria del banco emisor inglés votó en forma unánime por no variar el precio del dinero, mientras que ocho de los nueve miembros del comité votaron por no modificar el programa de expansión cuantitativa, añadió la entidad.

El banco optó por estas medidas a pesar de la inquietud de los expertos por el aumento de la inflación, que ha repuntado en los últimos meses mientras se levantan las restricciones por la covid.

Según los recientes datos divulgados por la Oficina nacional de estadísticas (ONS), el índice de precios al consumo (IPC) británico se situó en mayo en el 2,1 %, frente al 1,5 % del mes anterior.

Al dar a conocer su decisión, el banco estimó en un comunicado que el alza de la inflación puede ser "temporal" y confió en un crecimiento económico por la recuperación de la actividad.

La entidad agregó que la producción en algunos sectores "está ahora en niveles prepandémicos", el mercado inmobiliario del país es "fuerte" y la confianza del consumidor "ha aumentado".

"Las implicaciones económicas directas del retraso en relajar las restricciones por la covid pueden ser relativamente pequeñas", añadió.

El Reino Unido, que tenía previsto levantar todas las restricciones el pasado día 21, retrasó esta medida hasta el próximo 19 de julio por el aumento de los contagios de la covid.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, la tasa de desempleo se situó en el 4,7 % entre febrero y abril de 2021, frente al 4,8 % en los tres meses anteriores.