EEUU prohíbe la importación de material para paneles solares de una empresa china

FOTO DE ARCHIVO: Las banderas de China y Estados Unidos ondean en el exterior de un edificio de una empresa en Shanghái, China, el 14 de abril de 2021. REUTERS/Aly Song

Por Karen Freifeld, Michael Martina y David Shepardson

WASHINGTON, 23 jun (Reuters) - El Gobierno de Biden ordenó el miércoles la prohibición de las importaciones estadounidenses de un material clave para paneles solares de la empresa china Hoshine Silicon Industry Co por acusaciones de trabajos forzados, según dijeron dos fuentes informadas sobre el asunto.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos restringió por separado las exportaciones a Hoshine, a otras tres empresas chinas y al Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang (XPCC), una organización paramilitar, por considerar que estaban implicados en el trabajo forzado de uigures y otros grupos minoritarios musulmanes en Xinjiang.

Las otras tres empresas añadidas a la lista negra económica de Estados Unidos son Xinjiang Daqo New Energy Co, una unidad de Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, una filial del gigante manufacturero con sede en Shanghai East Hope Group; y Xinjiang GCL New Energy Material Co, parte de GCL New Energy Holdings Ltd.

El Departamento de Comercio dijo que las empresas y XPCC "han estado implicadas en violaciones y abusos de los derechos humanos en la aplicación de la campaña china de represión, detención arbitraria masiva, trabajos forzados y vigilancia de alta tecnología contra uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes en" Xinjiang.

Al menos algunas de las empresas incluidas en la lista del Departamento de Comercio son importantes fabricantes de silicio monocristalino y polisilicio que se utilizan en la producción de paneles solares.

(Información de Karen Freifeld, David Shepardson, Michael Martina y David Brunnstrom; información adicional de Emily Chow en Shanghai y Shivani Singh en Pekín; edición de Howard Goller, Lisa Shumaker y Richard Pullin, traducido por Tomás Cobos)