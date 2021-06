Decisión de cookies de Google impulsa a tecnología publicitaria

(Bloomberg) -- Las acciones de las empresas de tecnología publicitaria se dispararon el jueves después de que Google de Alphabet Inc. retrasara la eliminación de las llamadas cookies de su navegador Chrome, las que permiten a los especialistas en marketing utilizar datos web de la actividad en otros sitios.

Trade Desk Inc., que opera una plataforma para que los especialistas en marketing administren anuncios digitales, subió hasta 19%, la mayor alza en más de siete meses. Los ADR de Criteo SA aumentaron un 14%, mientras que las acciones de PubMatic Inc. ganaron un 18%.

El retraso de los cambios de Google hasta finales de 2023 es un alivio para las empresas de tecnología publicitaria que se han visto presionadas en los últimos años, al tiempo que navegan por una serie de leyes y cambios sobre la privacidad. Mientras que las empresas han tenido dificultades para crear alternativas a las cookies web, los inversionistas han estado preocupados por el impacto incierto que la medida de Chrome de Google tendría en las empresas involucradas en la venta de anuncios dirigidos en línea.

Google todavía planea reemplazar las cookies de terceros con un nuevo sistema llamado aprendizaje federado de cohortes, o FLoC, pero reconoció que se necesita más tiempo para realizar la transición correctamente, según una entrada en el blog del director de ingeniería de privacidad de Chrome de Google, Vinay Goel.

“Apreciamos la decisión de Google de proporcionar más tiempo para que la industria se prepare”, dijo Megan Clarken, directora ejecutiva de Criteo, en un comunicado.

