Crudo se mantiene por encima de los US$73 por barril

(Bloomberg) -- El petróleo se mantuvo por encima de los US$73 el barril, a medida que la contracción de las existencias de crudo y combustible de Estados Unidos se sumó a la tendencia alcista en torno a la recuperación de la demanda mundial.

Los futuros del crudo en Nueva York se mantuvieron estables después de subir un 0,3% el miércoles. La semana pasada, los inventarios de gasolina bajaron inesperadamente, mientras que las existencias de crudo cayeron por quinta semana, el período más largo desde enero. Los descensos se suman a una reducción del suministro a medida que América del Norte, China y partes de Europa se recuperan del covid-19 .

La recuperación se ha acelerado a medida que se implementan las vacunas en todo el mundo, lo que aumenta el consumo de combustible y ayuda a drenar los inventarios acumulados durante el apogeo de la pandemia. La OPEP+ está programada para reunirse a fines de la próxima semana para discutir su política de producción para agosto, con algunas naciones considerando respaldar un aumento de producción.

Nota Original:Oil Holds Above $73 as Shrinking U.S. Stockpiles Tighten Market

