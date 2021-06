C.Marfil.- El opositor Guillaume Soro tilda de "injusta" su condena a cadena perpetua en Costa de Marfil

01-01-1970 El líder opositor marfileño Guillaume Soro POLITICA AFRICA COSTA DE MÁRFIL INTERNACIONAL WEB GUILLAUME SORO



Resalta que el objetivo es "sacarle definitivamente del juego político" en el país



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El líder opositor de Costa de Marfil Guillaume Soro ha rechazado "totalmente" su condena en rebeldía a cadena perpetua por "atentado contra la seguridad del Estado", que ha descrito como "injusta" y destinada a "sacarle definitivamente del juego político" en el país.



El opositor, que reside en el exilio en Francia, fue también declarado culpable de "participar en una banda armada, posesión sin autorización de armas de fuego y de realizar maniobras que pueden poner en peligro la seguridad pública".



"La Justicia de Costa de Marfil viene de asumir ante la Historia la siniestra responsabilidad de pronunciar contra mis compañeros, hermanos, ciertos miembros de mi seguridad y yo mismo condenas de entre 17 meses y cadena perpetua", ha denunciado a través de un comunicado.



Así, ha criticado que el tribunal haya ordenado la disolución d e su partido Generaciones y Pueblos Solidarios (GPS), y ha recalcado que el fallo "está totalmente al margen de las reglas del Derecho y se ha dictado únicamente por consideraciones políticas".



"No se le escapa a nadie que el objetivo último de este proceso es detener mi proyecto político y sacarme definitivamente del juego político en Costa de Marfil. Este proceso ha demostrado nuevamente que el aparato judicial está comprometido y su sumisión voluntaria a los dictados del Ejecutivo", ha argüido.



Soro ha incidido en que los veredictos "refuerzan" su convicción de que "hace falta luchar valientemente y sin debilidad contra la captación del Estado marfileño y la puesta bajo tutela de todas sus instituciones". "No renunciaré a este combate", ha zanjado.



La Fiscalía de Costa de Marfil imputó a 19 personas en el marco del caso, catorce miembros de las fuerzas de seguridad y cinco civiles, todos ellos personas cercanas a Soro, incluidos dos de sus hermanos. Estarían relacionados con un arsenal localizado en la laguna de Assinie, donde fueron hallados además teléfonos y documentos.



Las autoridades marfileñas emitieron en noviembre órdenes de arresto contra Soro, que tramitaron a Francia, después de que el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos (TADHP) pidiera la suspensión de las órdenes antes de las elecciones de octubre, en las que no pudo participar.



En su fallo unánime, la corte dependiente de la Unión Africana (UA) y con sede en Arusha, ordenó a Costa de Marfil que liberara además a todos los detenidos en el marco del caso, lo que llevó al país a abandonar el tribunal argumentando que actuó contra su "autoridad" y "soberanía".



La posición de Soro en Francia se ha debilitado en los últimos meses, como ya dejó caer el presidente francés, Emmanuel Macron, en una entrevista a 'Jeune Afrique', después de que el político marfileño pidiera al Ejército "actuar" tras la victoria del mandatario, Alassane Ouattara, en los comicios.



Soro fue también condenado en abril de 2020 a 20 años de cárcel por receptación de fondos públicos y blanqueo de dinero por la compra de una propiedad en 2007, cuando era primer ministro, cantidad que el fiscal sostiene que debería haber sido devuelta al Estado.



El político, de 49 años, dirigió el intento de golpe de Estado fallido de 2002 contra el entonces presidente Laurent Gbagbo. Tras las polémicas elecciones presidenciales de 2010 y una breve guerra civil fue Ouattara el que accedió al poder aupado por Soro.



Sin embargo, posteriormente se produjo un distanciamiento entre ambos y Soro finalmente dimitió en febrero de 2019 de su cargo como presidente del Parlamento. Anteriormente, fue primer ministro entre abril de 2007 y diciembre de 2010 --bajo la Presidencia de Gbagbo-- y entre abril de 2011 y marzo de 2012, ya con Ouattara en el poder.