Ciencia.-Los errores de memoria del Hubble pueden ser síntoma de otra avería

17-06-2021



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Los errores de memoria que obligaron a detener la actividad científica del veterano telescopio espacial Hubble el 13 de junio pueden radicar en el procesador central de su computdora.



"Después de realizar pruebas en varios de los módulos de memoria de la computadora, los resultados indican que una pieza diferente de hardware de la computadora puede haber causado el problema, con lo que los errores de memoria son solo un síntoma", explicó la NASA en una actualiación informativa sobre las tareas de reparación del telescopio en curso.



El equipo de operaciones está investigando si el hardware de Interfaz estándar (STINT), que une las comunicaciones entre el Módulo de procesamiento central (CPM) de la computadora y otros componentes, o el propio CPM es responsable del problema. Actualmente, el equipo está diseñando pruebas que se ejecutarán en los próximos días para intentar aislar aún más el problema e identificar una posible solución, señala la agencia espacial.



COMPUTADORA DE RESERVA



Este paso es importante para determinar qué hardware sigue funcionando correctamente para referencia futura. Si el problema con la computadora de carga útil no se puede solucionar, el equipo de operaciones estará preparado para cambiar al hardware STINT y CPM a bordo de la computadora de carga útil de reserva. El equipo ha realizado pruebas en tierra y revisiones de procedimientos de operaciones para verificar todos los comandos necesarios para realizar esa activación en la nave espacial.



Si el hardware CPM y STINT de la computadora de carga útil de reserva está encendido, se necesitarán varios días para evaluar el rendimiento de la computadora y restaurar las operaciones científicas normales. La computadora de reserva no se ha encendido desde su instalación en 2009; sin embargo, se probó minuciosamente en tierra antes de su instalación en la nave espacial.



La computadora de carga útil es un sistema de la NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) construido en la década de 1980 que se encuentra en la unidad Science Instrument Command and Data Handling (SI C&DH).



Después de 18 años en órbita, el SI C&DH original experimentó un fallo en 2008 que retrasó la misión de servicio final al Hubble mientras se preparaba un reemplazo para el vuelo. En mayo de 2009, astronautas instalaron la unidad existente. El reemplazo contiene hardware original de la década de 1980 con cuatro módulos de memoria independientes de 64K de memoria semiconductora de óxido de metal complementaria (CMOS). Solo un módulo de memoria se utiliza operativamente, y los otros tres sirven como copias de seguridad. Se puede utilizar y acceder a los cuatro módulos desde cualquiera de las computadoras de carga útil redundantes.



Lanzado en 1990, con más de 30 años de operaciones, Hubble ha realizado observaciones que han capturado la imaginación en todo el mundo y han profundizado nuestro conocimiento del cosmos.