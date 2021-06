China.- 'Apple Daily' publica su última edición tras el bloqueo sufrido por parte de las autoridades de Hong Kong

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El diario hongkonés 'Apple Daily' ha publicado este jueves su última edición tras anunciar su cierre inminente después de que las autoridades de la antigua colonia británica congelaran 18 millones de dólares hongkoneses (1,9 millones de euros) de sus activos tras acusar al medio de violar la Ley de Seguridad Nacional.



El diario, propiedad del magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai --actualmente en prisión-- y uno de los periódicos con mayor tirada de Hong Kong, ha pasado a la historia tras 26 años en activo y con largas colas de personas que han esperado para hacerse con los últimos ejemplares.



Tras despedirse de sus lectores en su aplicación móvil y en su web en los últimos minutos del miércoles, ha difundido por Hong Kong su edición final, en cuya portada se observa a un empleado del medio agitando su móvil frente a los lectores que acudieron a la sede de la empresa editora Next Digital en Tseung Kwan O para mostrar su apoyo.



"Los habitantes de Hong Kong se despiden de forma dolorosa bajo la lluvia", ha plasmado el diario en el titular, mientras en el interior se ha disculpado por no cumplir con las expectativas de los lectores, a quienes ha pedido cuidarse y "no perder la esperanza", informa el canal RTHK.



Cientos de lectores ha hecho largas colas en los puntos de venta para adquirir los ejemplares, señalando que se trata de un día "infeliz" por el cierre del periódico.



Mong Kok ha sido una de las zonas donde más personas se han congregado para hacerse con alguna copia del millón que ha realizado 'Apple Daily'. Al mismo lugar ha llegado parte del personal del diario que ha sido recibido por los vítores de los lectores.



El diario había anunciado el miércoles la suspensión de todas sus operaciones, tras la última ronda de detenciones y la congelación de sus cuentas por parte de las autoridades de Hong Kong.



"La compañía da las gracias a nuestros lectores por su leal apoyo y a nuestros periodistas, personal y anunciantes por su compromiso durante los últimos 26 años", dijo el consejo ejecutivo a través de un comunicado publicado tras la detención de un columnista del medio.



En los últimos días, además del bloqueo de las cuentas, se ha llevado a cabo la detención de algunos directivos de los medios propiedad de Lai, como el redactor jefe de 'Apple Daily', Ryan Law.



El pasado viernes, el diario logró una tirada de 500.000 ejemplares con un especial de ocho páginas sobre los arrestos y las redadas, frente a las 80.000 copias vendidas del día anterior.