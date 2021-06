Bruselas dice que con la ley de neutralidad climática Europa lidera el mundo

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. EFE/EPA/JOHANNA GERON / POOL/Archivo

Bruselas, 24 jun (EFE).- El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, aseguró este jueves que la Unión Europea "lidera el mundo" con la ley que obliga a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y que la Eurocámara tiene previsto aprobar hoy.

"Si el Parlamento vota a favor de esto y después el Consejo (los Estados miembros) adopta la regulación, Europa estará liderando el mundo no solo con palabras. Es un objetivo que hemos fijado que es concreto y viable", declaró el político neerlandés durante un debate en el Parlamento Europeo.

Timmermans no dudó en considerar la norma "histórica" y se refirió a ella como "ley de leyes" porque obligará a ser "disciplinados" para permanecer en los próximos años "entre los límites" fijados en la propia legislación, es decir, para reducir al menos un 55 % las emisiones de gases con efecto invernadero en 2030 frente a 1990 y para alcanzar en 2050 la neutralidad climática.

Esto significa no liberar en la UE más gases de efecto invernadero de los que se pueden absorber.

El vicepresidente de la CE reconoció que "siempre habrá cuestiones que potencialmente nos distraerán de esta responsabilidad histórica para salvar la humanidad, porque eso es lo que hacemos con la política climática", y puso como ejemplo la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, subrayó que en esos casos se cuenta con el apoyo de la ley europea sobre el clima "sean cuales sean las distracciones en el camino".

De todas formas, advirtió de que la aprobación de la legislación es solo un primer paso.

"Esto no es el final, no es ni siquiera el principio del fin. Esto es, en el mejor de los casos, el final del principio", constató, y avisó de que algunos de los cambios políticos necesarios para cumplir con las metas climáticas no gustarán a todos los Estados miembros o eurodiputados.

Los colegisladores de la Unión Europea (Parlamento Europeo y Consejo, que representa a los Estados miembros) ya alcanzaron un acuerdo sobre la ley climática europea en abril y hoy la Eurocámara debe respaldar ese pacto.

La secretaria de Estado para la Unión Europea de Portugal, Ana Paula Zacarias, cuyo país ocupa la presidencia del Consejo de la UE, indicó en el debate parlamentario que si la Eurocámara respalda hoy la legislación, la institución que reúne a los países actuará con rapidez para adoptar la regulación antes de fin de mes.