Baloncesto/NBA.- Los Hawks sorprenden a los Bucks con un estelar Young en el primer partido de las Final del Este

24-06-2021



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



Atlanta Hawks arrebató el 'factor cancha' a Milwaukee Bucks en la Final de la Conferencia Este de la NBA tras imponerse este miércoles en el primer partido de la serie por 113-116 liderados por un estelar Trae Young.



El base visitante se mostró imparable para la defensa local y acabó el partido con 48 puntos -su récord en 'Playoffs'-, 11 asistencias y 7 rebotes para dar el primer triunfo a unos Hawks que apretaron en el tramo final para recuperar la desventaja que tenían en el marcador. Giannis Antetokounmpo fue el mejor de Milwaukee rozando el 'triple-doble' (34 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes).



Los Bucks llegaron a dominar 105-98 a falta de algo más de tres minutos para el final de un encuentro muy disputado, pero no fueron capaces de sujetar esa buena renta, sobre todo por el rebote. Capela emergió para coger dos ofensivos claves que terminaron en un triple de Collins para el 111-110 y en una canasta suya para el 111-112 con 29 segundos por disputar.



El conjunto local no fue capaz de anotar en su siguiente ataque y Trae Young, menos acertado y vital en esos compases finales del encuentro para los suyos, no perdonó sus últimos cuatro tiros libres para dar el triunfo a Atlanta.