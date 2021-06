AMP2.- EEUU.- Al menos un muerto y cerca de cien desaparecidos tras el derrumbe de un edificio de apartamentos en Miami

Entre los residentes se encontraba la hermana de la primera dama paraguaya y su familia



Seis colombianos y una decena de argentinos residían también en el edificio



Biden asegura que está listo para enviar recursos al lugar, mientras el gobernador de Florida declara el estado de emergencia



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Al menos una persona ha muerto, varias han resultado heridas y 99 se encuentran en paradero desconocido tras el derrumbe de un edificio de 12 plantas en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, donde los equipos de rescate están trabajando.



Según ha confirmado al diario 'The Miami Herald' el portavoz de los servicios de emergencias Ray Jadallah, cerca de 55 apartamentos se han derrumbado la madrugada de este jueves, sobre las 1.30 horas, hora local, lo que ha dejado una gran montaña de escombros en el barrio de Surfside.



La mayoría de residentes en el edificio, llamado Champlain Towers South, se encontraban durmiendo cuando tuvo lugar el incidente y, a más de 12 horas del suceso, las autoridades han informado de al menos un muerto, 35 personas rescatadas entre los escombros, entre ellas un niño, y diez heridos, de los que dos han sido trasladados al hospital.



La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine, ha avanzado, en rueda de prensa, que se ha localizado ya a 102 personas en buen estado, mientras 99 siguen en paradero desconocido, según ha avisado la Policía, si bien se ha recordado que algunas de estas personas podían no haberse encontrado en el inmueble durante el derrumbe.



Levine también ha lamentado lo sucedido y ha dicho que es "inimaginable". "Se está llevando a cabo una gran operación de rescate", ha aseverado.



Las autoridades han pedido a los residentes y a sus familiares que llamen a las fuerzas de seguridad para confirmar o denunciar la desaparición de residentes, según la cadena de televisión CNN.



EL RESCATE PODRÍA DURAR SEMANAS



El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha visitado el lugar este jueves por la tarde y ha calificado el colapso como "realmente dramático", así como ha informado de que Cruz Roja está colocando a los residentes desplazados en hoteles.



De Santis también ha dado las gracias a los equipos de emergencia por su "respuesta rápida", que "ha sido importante y ha salvado vidas". "Quiero dar las gracias a la gente por su valentía a la hora de hacer eso", ha aseverado.



Hasta la zona se ha trasladado equipamiento para los rescates, si bien la comisionada de Surfside, Eliana Salzhauer, ha lamentado que las operaciones de búsqueda y rescate podrían durar días, recoge NBC News.



"Podrían pasar semanas hasta que sepamos realmente quién está bajo los escombros, quién sobrevivió, quién no sobrevivió", ha dicho, ya que la tormenta eléctrica que ha caído en las últimas horas ha provocado una interrupción de los trabajos, en los que también participa una dotación especial de perros de búsqueda.



VARIOS LATINOS EN EL DERRUMBE



El Ministerio de Exteriores de Paraguay ha informado de que al menos seis paraguayos se encontraban en el edificio cuando se produjo el derrumbe, entre los cuales figuraría Sophia López Moreira, hermana de la primera dama, Silvana de López Moreira.



Así, ha señalado en un comunicado que se está supervisando "permanentemente el derrumbe" y ha indicado que en el lugar se encontraban la hermana de Moreira y su familia, entre ellos tres menores de edad, según informaciones del diario 'ABC Color'.



El Ministerio de Exteriores de Colombia ha confirmado también que seis colombianos residían en el inmueble, mientras aún se está verificando si se encontraban en el lugar en el momento de los hechos.



Por otro lado, fuentes del Ministerio de Exteriores de Argentina han manifestado, en declaraciones a la agencia Télam, que diez argentinos se encontraban en los apartamentos, si bien uno de ellos ha sido ya rescatado, mientras el resto siguen desaparecidos.



BIDEN ASEGURA RECURSOS



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el Gobierno está preparado para intervenir en la zona, mientras la Agencia Federal para el Control de Emergencias está evaluando la situación.



"Le digo a la gente de Florida, cualquier ayuda que desee que el Gobierno federal pueda brindarle, la estamos esperando, solo pregúntenos, estaremos allí", ha expresado el mandatario en una rueda de prensa.



Posteriormente, el gobernado de Florida ha declarado el estado de emergencia por el suceso, tal como había solicitado la alcaldesa de Miami-Dade, por lo que ahora podrá recibir ayuda del Gobierno federal.