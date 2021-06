VÍDEO: Colombia.- Londoño pide perdón ante las víctimas de los secuestros de las FARC por estas "aborrecibles conductas"

12-01-2020 El antiguo líder de las extintas FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko' POLITICA SUDAMÉRICA COLOMBIA FARC



Ingrid Betancourt les pide que "hablen con el corazón" y les cuestiona que "no haya habido una sola lagrima"



El secretario general de Comunes --el partido surgido tras la desmovilización de las FARC, Rodrigo Londoño, ha pedido este miércoles perdón a las víctimas de secuestro de la guerrilla durante un acto celebrado en Bogotá con algunas de ellas por "la incertidumbre y la zozobra" que generaron estas "aborrecibles conductas".



"Reconocemos que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos y padecieron agresiones físicas y morales que aumentaron innecesariamente su sufrimiento", ha dicho Londoño durante la ceremonia del acto 'Verdades que liberan', organizado por la Comisión de la Verdad.



Londoño ha reconocido que "un alto número de las víctimas del secuestro terminaron también perdiendo su vida", y ha lamentado que también quedaron algunas "sepultadas en algún lugar de la geografía rural", que por las circunstancias del conflicto, estas zonas "resultan hoy difíciles de determinar con precisión".



"A las víctimas del secuestro que finalmente obtuvieron su libertad, a sus familiares y seres queridos, a todas y todos los que de algún modo sintieron el peso de la privación injusta de la libertad, les expresamos desde lo más hondo de nuestro ser que lo sentimos de veras y que esperamos alguna vez puedan perdonarnos por el incalificable daño infligido", ha solicitado.



A quienes nunca regresaron de su secuestro, a quienes perdieron la vida en nuestras manos, a sus allegados agobiados durante años por su ausencia y desconcierto, les suplicamos perdonarnos por la terrible afrenta ocasionada. Hablamos con sentimiento de vergüenza, con la claridad plena de que los herimos en lo más sagrado de su corazón", ha demandado también.



En el encuentro también han participado algunos altos cargos de la ya desaparecida guerrilla, como Pastor Alape, o el ahora senador por Comunes, Julián Gallo, conocido entonces como 'Carlos Antonio Lozada', quienes también expresaron sus disculpas a las víctimas que acudieron, entre ellas la que fue candidata a la Presidencia de Colombia para 2002, Ingrid Betancourt.



Betancourt, cuyo secuestro duró entre febrero de 2002 y julio de 2008, ha tomado posteriormente la palabra para pedirles a los antiguos guerrilleros que "hablen con el corazón" y les ha cuestionado que "no haya habido una sola lagrima" por parte de ellos, mientras ella y sus "hermanos de dolor" sí han llorado. "Yo necesito ver los ojos aguados de ustedes", ha pedido.



"Mientras esta pesadilla sea solo nuestra estaremos todavía en la distancia de no poder explicarle a Colombia lo que realmente sucedió. Volver a ser humanos es llorar juntos, algún día tendremos que llorar juntos, por el sufrimiento de ustedes, de su vida, por el sufrimiento que nos causaron a nosotros y a nuestros familiares", ha expresado Betancourt.



"Y por el sufrimiento de Colombia que los vemos en los muchachos que están en las calles porque tienen hambre, no tienen trabajo y porque los asimilan como terroristas, los asimilan a combatientes de las FARC y esa es una responsabilidad que ustedes también tienen", les ha interpelado.



