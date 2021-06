Vidal sobre polémica en hotel: "En Chile deberían apoyar, no inventar cosas"

En la imagen, el chileno Arturo Vidal. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Santiago de Chile, 22 jun (EFE).- El centrocampista Arturo Vidal dijo este martes que en Chile "deberían apoyar" a la selección y "no inventar cosas que no son", en relación a la polémica que se generó alrededor del acto de indisciplina de parte del plantel de La Roja en la previa del partido ante Uruguay en la Copa América de Brasil.

"Fueron uno o dos días muy complicados, porque en Chile se habla mucho y aparte de criticar deberían apoyar, no inventar cosas que no son, pero esas cosas a nosotros acá como equipo nos unen, estamos solos luchando por un objetivo y representando a un país, eso nos dará fuerza para lo que viene", dijo Vida en una entrevista con la emisora colombiana W Radio.

El pasado domingo, un día antes del partido ante la selección Charrúa, un grupo de jugadores de La Roja rompió la "burbuja sanitaria" del hotel en el que están alojados en la ciudad brasileña de Cuiabá por permitir el ingreso de un peluquero.

Hasta que este incidente (que afecta al menos a Vidal y a Gary Medel, quienes se exponen a sanciones de la Conmebol) fue confirmado, por redes sociales circularon multitud de rumores distintos a la entrada del peluquero al hotel sobre lo que podría haber causado la ruptura de la burbuja sanitaria.

"Tuvimos un partido difícil con los problemas que se inventaron. Cometimos el error de subir a un peluquero pera ya está pasado y ojalá solo se hable de fútbol", agregó Vidal.

BRASIL Y ARGENTINA, FAVORITOS

Sobre el desarrollo de la Copa América, Vidal dijo que Brasil y Argentina son las selecciones que más le han gustado hasta el momento.

"Brasil se ve muy bien, aparte es el local, sabe jugar en este clima, que es bastante complicado, y Argentina siempre es muy fuerte teniendo a Leo (Messi). Son las dos selecciones que se han visto bien", comentó Vidal.

Sobre el equipo chileno, dijo que va mejorando "de a poco" y valoró que no ha perdido ninguno de los tres partidos disputados hasta la fecha.

PALABRAS PARA REINALDO RUEDA

Preguntado sobre el anterior seleccionador de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda, Vidal dijo que fue "una persona leal, que siempre buscó la unión del grupo y se ganó el respeto de los compañeros".

"Seguimos teniendo una amistad muy grande, hablamos mucho y lo que pasa es que a veces la gente en Chile es muy complicada y el profe aguantó lo que pudo", expresó Vidal.

Finalmente, respecto a la Eurocopa, que se celebra también en estos momentos, dijo que se práctica "un fútbol más fluido" y que "juegan muy bien al balón", y valoró que los partidos se estén jugando con público en la grada.

"Están jugando con gente, se siente diferente el ambiente. Uno puede disfrutar más del fútbol porque aquí no tenemos gente en los estadios y se ve la diferencia", comentó.