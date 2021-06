Todos a frenar a Remy Gardner y Pedro Acosta

El piloto español de Moto3, Pedro Acosta, del equipo RED BULL KTM AJO. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 23 jun (EFE).- Las victorias del australiano Remy Gardner (Kalex) y el español Pedro Acosta (KTM) en sus respectivas categorías en el Gran Premio de Alemania del pasado domingo, obliga a todos sus rivales a esforzarse al máximo en la carrera de los Países Bajos, este fin de semana en el circuito de Assen, para que ambos se escapen en la tabla de puntos. Gardner encadena tres victorias consecutivas y acumula ya 36 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, su propio compañero de equipo, el español Raúl Fernández, que parece el único capaz de frenar las "ansias de título" del australiano, aunque en Sachsenring cometió un error que le hizo sumar su primer cero de la temporada. Raúl Fernández parece el rival más sólido del australiano, sobre todo por disponer de prácticamente la misma moto que él, pero no es el único pues los italianos Marco Bezzecchi (Kalex), al que le falta la "guinda" de una primera victoria esta temporada, y Fabio di Giannantonio (Kalex), que ya sabe lo que es ganar este año -lo hizo en Jerez-, debieran de estar en la lucha por el triunfo una vez más. Como ellos, también tendría que ser aspirante al podio el británico Sam Lowes (Kalex), quien comenzó muy fuerte la temporada, con dos victorias consecutivas, pero luego volvió a caer en los mismos errores de "antaño", en forma de caídas, que no hacen sino minar su moral y, por ende, los resultados que podría conseguir. El español Arón Canet (Boscoscuro) tiene que aprovechar el "tirón" de su segundo podio de la temporada, nuevamente segundo, para "subirse al carro" de los asiduos aspirantes al podio de Moto2, mientras que Xavier Vierge (Kalex) y Augusto Fernández (Kalex), tienen que desembarazarse del "mal fario" de las caídas para estar en la lucha entre los diez primeros habitualmente, como también Jorge Navarro (Boscoscuro), quien en su caso consiguió una séptima posición que rompió en cierta medida la racha irregular que acumulaba. Quien sí rompió esa racha de resultados "mediocres", fue el líder del mundial de Moto3, el español Pedro Acosta, quien después de perder varias batallas en la última vuelta para ser octavo o séptimo al final, sentenció con autoridad el triunfo en Alemania, lo que unido a la séptima posición de su inmediato perseguidor, el también español Sergio García Dols (Gasgas), le permitió ampliar considerablemente su ventaja en la provisional del mundial hasta los 55 puntos. Su compañero de equipo, Jaume Masiá (KTM) no estuvo demasiado afortunado pues a una primera penalización de vuelta rápida se unió después un percance en el que se vio involucrado y que le dejó por tercera vez en la actual temporada sin puntuar. La categoría de Moto3 registra, por ahora, neto color español, pero carrera tras carrera tanto los representantes italianos como los japoneses intentan alterar "ese orden", con nombres de referencia como Dennis Foggia (Honda), Andrea Migno (Honda), Romano Fenati (Husqvarna) o Niccolo Antonelli (KTM) entre los primeros y Ayumu Sasaki (KTM) -ahora lesionado tras su accidente en Barcelona-, Kaito Toba (KTM) o Tatsuki Suzuki (Honda) entre los segundos. Si bien a esta relación hay que unir, siempre, al surafricano Darryn Binder (Honda), a pesar de su fama de "irresponsable", que le conlleva más de una sanción, al británico John McPhee (Honda), el turco Denis Öncü (KTM) o a los españoles Jeremy Alcoba (Honda), que la "lió" con su final de carrera en Alemania, Xavier Artigas (Honda) e Izan Guevara (Gasgas). Juan Antonio Lladós