Tiendas de aplicaciones de terceros vulneran seguridad: Apple

(Bloomberg) -- Apple Inc. está generando temores en relación a permitir que los usuarios instalen aplicaciones fuera de la App Store de la compañía, e instó a los legisladores de Estados Unidos a rechazar la legislación propuesta que, según dice, reduciría la seguridad del iPhone.

La compañía dijo el miércoles en su sitio web que exigir que las aplicaciones se descarguen de la App Store protege a los consumidores contra estafas, mantiene segura su privacidad y proporciona a los desarrolladores un pago a cambio de su trabajo. Todos esos beneficios podrían desaparecer al permitir que las aplicaciones se puedan descargar de tiendas de aplicaciones de terceros con menos protecciones o si los usuarios obtienen una aplicación de un sitio web o PC y la “transfieren” después a su teléfono.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. discutió el miércoles seis proyectos de ley antimonopolio propuestos, incluido uno propuesto por el representante David Cicilline, un demócrata de Rhode Island y presidente del subcomité antimonopolio, que, de aprobarse como ley, podría exigir que Apple se abra a. tiendas de aplicaciones externas y que proporcione todas sus tecnologías de iPhone a otros fabricantes de software.

“Será ilegal que una persona que opere una plataforma cubierta, en o que afecte al comercio, restrinja o impida la capacidad de un usuario comercial para acceder o interoperar con la misma plataforma, sistema operativo, características de hardware y software que están disponibles para los cubiertos los propios productos, servicios o líneas de negocio del operador de la plataforma ”, según una copia anticipada del proyecto de ley.

En una carta a los legisladores, Apple, dijo estar “preocupada de que las propuestas actuales dañen la privacidad del consumidor, la seguridad de los dispositivos y la innovación. Instamos al Comité a que no apruebe la legislación propuesta en su forma actual, y esperamos poder colaborar con el Comité en el futuro”.

El año pasado, la Unión Europea publicó un borrador de su Ley de Mercados Digitales, que también podría obligar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones de terceros. El impulso de los legisladores y reguladores se produce semanas después del juicio del fabricante de iPhone con Epic en el que el fabricante de Fortnite pidió a un tribunal que obligara a Apple a permitir tiendas de descarga de terceros.

Las aplicaciones móviles representan un mercado de US$142.000 millones con la App Store, según algunas estimaciones, además de que genera más de US$20.000 millones al año para Apple con un margen de beneficio superior a 75%.

