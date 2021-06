Tenis.-Djokovic: "He mejorado mucho en hierba los últimos años"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic se mostró confiado de cara al asalto de Wimbledon ya que ha "mejorado mucho en hierba" y llega con dos títulos en las dos últimas ediciones, con una puesta a punto en Mallorca y después de su gran triunfo en Roland Garros.



"Ganar en semifinales a Rafa en 'su' pista, donde ha dominado toda su carrera, fue un sentimiento increíble y de como si hubiese ganado el torneo, pero no, tenía que recuperarme y jugar contra Tsitsipas que estaba jugando muy bien esta temporada", dijo este miércoles en una entrevista para el Mallorca Championships.



"La manera en la que gané el torneo lo hizo más especial, con mi edad, cada gran título como este tiene el doble valor", añadió. El número uno del mundo aterrizó en la isla española con su título en París y pensando en ir a por su sexto título en el All England Tennis Club de Londres.



"Voy a jugar Wimbledon ahora y ojalá pueda poner mis manos en el trofeo de Wimbledon otra vez. Fui campeón en 2018 y 2019, con suerte espero seguir esa línea, me siento bien en hierba, he mejorado mucho en hierba los últimos años, cada 'Grand Slam' es un Everest", apuntó.



La ambición del serbio está intacta tras alcanzar su 19º 'grande'. "Iré a por el título en Wimbledon, el US Open y en cada torneo que juegue, siempre tengo una ambición alta, pero trato de estar en el presente. Si hago todo lo que tengo que hacer, en un estado mental apropiado, puedo ganar a cualquiera en la superficie que sea", confesó.



Además, un 'Nole' que está entrenando y compitiendo, en el cuadro de dobles, en el torneo ATP de Mallorca, felicitó a la organización por tener las mejores pistas de hierba. "No es fácil encontrar una pista de hierba fuera de Gran Bretaña, es una pista difícil de mantener y hacer una buena pista para profesionales", explicó.



"Han hecho un gran trabajo, no es lo mejor para la hierba el calor que hace, pero es lo más cercano a lo mejor que puedes encontrar fuera de Inglaterra, sin las condiciones climáticas que tienen ellos. La organización está dando todo y los tenistas están disfrutando de tener esta gran oportunidad de jugar en Mallorca antes de Wimbledon", terminó.