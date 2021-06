Silhavy, seleccionador checo: "Inglaterra nos superó en la definición"

El seleccionador checo, Jaroslav Silhavy (i), se mostró satisfecho tras haber alcanzado el pase a los octavos de final de la Eurocopa. Saluda a su colega inglés, Gareth Southgate (d). EFE/EPA/Neil Hall / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.)

Londres, 22 jun (EFE).- El seleccionador checo, Jaroslav Silhavy, se mostró satisfecho tras haber alcanzado el pase a los octavos de final de la Eurocopa, pese a perder este martes frente a Inglaterra en Wembley (1-0), pero lamentó que la definición de sus jugadores no fuese buena y consideró que la calidad marcó la diferencia.

"Nuestra definición no fue muy buena e Inglaterra nos superó en eso. No creo que nuestra actuación fuese mala, pero hay que tener en cuenta que jugamos contra Inglaterra en Wembley", dijo Silhavy en su rueda de prensa tras el partido.

Para el seleccionador checo, "el factor decisivo fue la calidad", lo que permitió a los ingleses convertir un gol, obra de Sterling.

Silhavy se mostró confiado respecto a los octavos de final, en los que su equipo se enfrentará bien frente a Países Bajos, bien frente al primero del grupo de España (el E), ya que se tratan "sólo de un partido, en el que somos capaces de sorprender".

Pero sí deseó que su selección los juegue en Budapest, para que el máximo número de checos se puedan acercar desde el vecino país para apoyar al equipo en directo.

El seleccionador hizo autocrítica al juzgar que la República Checa "necesita crear más espacios para los delanteros", pero recordó que hubo partes del partido ante Inglaterra en las que tuvieron la posesión y fueron superiores al rival.

Pasar de ronda es un "éxito" para los checos, agregó, que tenían el objetivo de alcanzar al menos cuatro puntos tras los dos primeros partidos y es lo que consiguieron.