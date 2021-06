Rocío Flores desvela por qué ha decidido no viajar a Honduras para visitar a Olga Moreno

23-05-2021 Rocío Flores. MADRID, 23 (CHANCE) Todos dábamos por hecho que Rocío Flores pondría rumbo a Honduras tarde o temprano para sorprender a Olga Moreno en 'Supervivientes' e infundirle ánimo y fuerzas a la mujer de su padre con una visita que la concursante ha confesado en más de una ocasión que desea con todas sus fuerzas. Sin embargo, parece que nos quedaremos con las ganas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Todos dábamos por hecho que Rocío Flores pondría rumbo a Honduras tarde o temprano para sorprender a Olga Moreno en 'Supervivientes' e infundirle ánimo y fuerzas a la mujer de su padre con una visita que la concursante ha confesado en más de una ocasión que desea con todas sus fuerzas. Sin embargo, parece que nos quedaremos con las ganas.



Y es que tal y como desveló la propia Rocío este martes en 'Tierra de nadie', no será ella quien viaje a Honduras para sorprender a Olga. A pesar de que hace semanas confesó que viajaría encantada para reencontrarse con la que considera su segunda madre, la hija de Rocío Carrasco ha cambiado de opinión y finalmente será Rosa Moreno, hermana de la concursante, quien vaya a verla.



"Olga dijo que quería compartir esta experiencia con su hermana Rosa y es una decisión que hemos tomado toda la familia en global. La mejor persona que le puede transmitir lo que ella necesita que es energía y buena vibra es ella y va a flipar cuando la vea", ha asegurado Ro, explicando por qué la hermana de Olga y no ella, a quien la mujer de Antonio David espera con ansia e ilusión: "Yo no me encuentro ahora mismo al 100% y creo que la persona que mejor le puede transmitir en estos momentos es su hermana que le va a transmitir energía y positividad".



Horas antes, Rocío llegaba a Madrid cargada con una maleta y, muy seria, evitaba responder a todas las críticas que ha recibido en los últimos días por parte de Jorge Javier Vázquez, Belén Rodríguez, Terelu Campos o el Maestro Joao entre otros tras su estallido hace una semana ante los ataques injustificados - según ella - hacia Olga por lo que está pasando fuera en lugar de por el gran concurso de supervivencia que está haciendo.



Sin embargo, una vez más, ha confesado ante nuestros micros que no le importan las críticas hacia la mujer de su padre, que le parecen "respetables" si se hacen con "respeto" y "educación".



Si además quieres descubrir qué tiene que decir Rocío del Maestro Joao y de la relación que le une a Santi 'El Rubio', novio del vidente, ¡dale al play!