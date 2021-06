Rivelino afirma que Neymar y Romario hubieran sido titulares en México'70

Fotografía de archivo del exfutbolista brasileño Roberto Rivelino que es homenajeado durante la ceremonia de investidura del Salón de la Fama de Pachuca 2018, el 13 de noviembre de 2018. EPA/David Martínez Pelcastre/Archivo

Recife (Brasil), 22 jun (EFE).- El exfutbolista brasileño Roberto Rivelino afirmó este martes que Neymar y Romario serían titulares en la gloriosa selección de su país que conquistó el Mundial de México'70 y deslumbró al mundo, y que cualquiera de los dos podría haber ocupado la posición de Tostao.

"En el 70, Neymar jugaba. Él iba a jugar en el 70 por la calidad de él y Tostao salía. Por eso jugaría y otro que también jugaría en el 70 sería Romario, también en lugar de Tostao", dijo Rivelino en el programa televisivo Arena SBT.

Neymar es la máxima figura de la actual selección brasileña que disputa la Copa América como anfitriona y candidata favorita al título.

Al lado de Pelé, Gerson, Tostao y Jairzinho, Rivelino integró el quinteto ofensivo del Scratch que ganó el Mundial en suelo mexicano.

El ídolo del club paulista Corinthians y ahora comentarista de televisión criticó al actual seleccionador Tite por no cambiar su estilo de juego y propuso como entrenador a Renato Gaúcho, que salió del club Gremio y cuyo nombre ha sonado con fuerza como eventual sustituto del actual entrenador.

"Tite no cambia. El tiene su esquema y lo defiende a pecho y espada, pero si uno ve solo tiene un protagonista: Neymar. Entonces, Renato Gaúcho sería mi técnico. Me gusta porque él sabe lo que hace y manda a hacerlo en la cancha", apuntó.