Retirarán polémica estatua de Theodore Roosevelt de un museo de Nueva York

Nueva York, 23 jun (EFE).- La gigantesca estatua de bronce del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt que desde 1940 ha recibido al público que visita el Museo de Historia Natural de Nueva York será retirada y enviada a otra institución cultural, tras intensas críticas que consideran que el monumento glorifica el racismo y el colonialismo.

En la imponente estatua, encargada en 1925 al artista James Earle Fraser, Roosevelt está sobre un caballo flanqueado por un hombre negro y un nativo americano y las protestas aumentaron tras las intensas manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Mineápolis.

Este lunes, la Comisión de Diseño Público de la ciudad votó por unanimidad a favor de reubicar la estatua, por lo que será enviada a una institución dedicada a la vida y legado de Roosevelt, que escribió sobre historia natural, según recoge The New York Times.

Aún no se ha elegido la institución a la que será donada la controvertida estatua de Roosevelt, que presidió el país entre 1901 y 1909.

Las objeciones a la estatua llevaron a que en junio de 2020, en medio de las protestas por la muerte de Floyd, el museo propusiera retirarla, lo que contó con el apoyo de la ciudad, dueño del edificio y la propiedad.

"Sencillamente ha llegado el momento de moverla", dijo entonces la presidenta de la institución, Ellen Futter.

Finalmente ese momento llegará tras la votación del lunes y, según el informe de la Comisión, la imagen de Roosevelt sobre su caballo "expresa visiblemente dominio y superioridad sobre las figuras del nativo y el africano".

Sam Biederman, del Departamento de Parques de Nueva York, dijo en la reunión de la Comisión que aunque la estatua "no fue erigida con intención maliciosa", su composición "apoya la estructura temática de colonización y racismo", señala además el Times.

En 2017 el alcalde Bill de Blasio, que apoya la decisión de retirar la estatua, creó una comisión para estudiar varios polémicos monumentos a través de la ciudad.