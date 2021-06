Raquel Perera desvela sus planes para este verano

22-06-2021 Raquel Perera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



En uno de los mejores momentos de su vida y muy ilusionada con su incipiente relación con el actor Miguel Such, Raquel Perera se convirtió con su sonrisa permanente una de las grandes protagonistas de la inauguración del nuevo edificio de Ruber Internacional Centro Médico Masó, un evento en el que coincidió con una de sus mejores amigas, Sara Carbonero, con la que presumió de complicidad durante toda la velada.



Muy moderna con un minivestido de estampado psicodélico, cazadora de cuero negra y botas altas deportivas en el mismo color, la exmujer de Alejandro Sanz evitó hablar abiertamente de su noviazgo con el Miguel Such, con quien el pasado fin de semana compartió varias imágenes en Instagram, pero sí confesó cuáles son sus planes para este verano. ¿Incluye en ellos al presentador mallorquín?



- CHANCE: Hola Raquel, no podías faltar*



- RAQUEL: Hay que estar y hay que apoyar todo lo que se haga para hacer nuevas instalaciones, nuevas consultas, especialidades médicas y sobre todo más especializado en temas de mujer, apoyando, claro que sí. Además, soy muy amiga de Elena, mi hija nació en el Ruber, tengo mucha relación con ellos.



- CH: ¿Qué planes tienes de verano?



- RAQUEL: Disfrutar de la familia y de los amigos.



- CH: Esa palabra poquito a poco cobra sentido*



- RAQUEL: Pues sí, creo que este verano vamos a poder disfrutar un poquito más, recuperar cierta libertad también con un poquito de cuidado, pero la mayor parte de la gente va a estar vacunada y los reencuentros nos van a sentar muy bien este verano.



- CH: En familia, con tu chico, un poco de todo*



- RAQUEL: Familia y amigos.



- CH: ¿Cómo están los peques?



- RAQUEL: Fenomenal, muy grandes.



- CH: Pasa el tiempo y crecen*



- RAQUEL: Crecen, ya están cumpliendo años, el mes de julio, este mes que viene.



- CH: Valorar que estamos bien y tu entorno ¿Todo bien?



- RAQUEL: Todo bien. Hemos pasado un año difícil y hemos perdido a mucha gente. Yo afortunadamente gente muy cercana no he perdido, así que tengo que agradecer eso, pero sí que ha sido un año muy difícil para todos, pero salud y alegría.



- CH: ¿Cuándo se viven estos momentos tan delicados valoramos el buen rollo y cambiamos para qué malos rollos?



- RAQUEL: No vale de nada enfadarse, es una falta de* al final se quema mucha energía enfadándote.



- CH: Estás estupenda, disfruta del verano y de esos peques grandes*



- RAQUEL: Gracias igualmente. Feliz verano para todos.