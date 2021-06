Portaltic.-Tim Berners-Lee defiende que vender como NFT el código fuente de la WWW sigue "los valores de la Web"

MADRID, 23 (Portaltic/EP)



Tim Berners-Lee ha defendido su decisión de subastar como token no fungible (NFT) el código fuente de la World Wide Web (WWW), que entiende que sigue la línea de "los valores de la Web", que seguirá siendo gratuita y abierta.



Esta semana dará comienzo en Sotheby's la subasta como NFT de un pack que incluye casi 10.000 líneas de código de la WWW y las implementaciones de los tres lenguajes desarrollados por Berners-Lee: HTML (HyperText Markup Language, el lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web), HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) y URI (Identificador de recursos uniforme).



También incluye unos documentos que explican cómo utilizar la aplicación, considerada el primer navegador de la historia; una animación del código mientras se escribe y una carta escrita por Berners-Lee en 2021 en la que reflexiona sobre la creación de la WWW.



Berners-Lee, creador de la WWW, un conjunto de protocolos lógicos que permiten distribuir información en Internet, ha defendido su decisión en declaraciones a The Guardian, alegando que está "totalmente alineada con los valores de la web".



El ingeniero matiza que con la subasta no está vendiendo la Web, que seguirá siendo "libre y gratuita", como siempre, ya que "los códigos centrales y los protocolos de la web están libres de derechos".



También señala que con esta subasta no está vendiendo el código fuente, sino "una imagen" que él mismo hizo con un programa de Python que escribió, "de cómo se vería el código fuente si estuviera pegado en la pared y firmado por mí".



NFT es una tecnología basada en 'blockchain' que garantiza la autenticidad de un archivo en formato digital como una obra de arte, así como quién es su propietario. Berners-Lee, asegura que



siempre le ha interesado si esta tecnología podría usarse para fondos a personas creativas, como artistas o músicos.