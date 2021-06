Plan bitcóin de El Salvador es "a prueba de balas", dice presidente Bukele

Foto de archivo del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en una rueda de prensa. Jun 6, 2021. REUTERS/Jose Cabezas

LONDRES, 23 jun (Reuters) - El Salvador está decidido a seguir adelante con la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, un proceso que sólo tendrá pequeños riesgos pero supondrá un "salto adelante para la humanidad", dijo el presidente del país, Nayib Bukele, en una entrevista con un periodista especializado en criptomonedas.

El Salvador se convirtió este mes en el primer país en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal, en una medida que entrará en vigor en septiembre.

En la entrevista publicada el miércoles, Bukele dijo que la medida impulsaría el empleo y el desarrollo económico del país centroamericano.

El mandatario dijo que confía en que el proyecto sería un éxito, a pesar de que el Banco Mundial (BM) se negara a ofrecer apoyo técnico y de las preocupaciones expresadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Parece a prueba de balas", dijo en una entrevista de una hora con el "podcaster" de bitcóin Peter McCormack. "Estoy bastante seguro de que esto va a funcionar, no sólo para nosotros sino para la humanidad, porque es un salto adelante para la humanidad", añadió.

Bukele dijo que la medida reduciría la dependencia de El Salvador del dólar estadounidense, la actual moneda de curso legal. "(Seremos) al menos un poco menos dependientes de la emisión de nuevos dólares y de la nueva inflación que viene con todos esos nuevos dólares", señaló.

No hay ningún plan para mantener el bitcóin en las reservas nacionales, aunque eso podría ocurrir "probablemente en el futuro", dijo.

El BM se negó a prestar asistencia a la implementación del bitcóin en El Salvador debido a inconvenientes medioambientales y de transparencia.

"Contar con el Banco Mundial, con asesores o con apoyo técnico hubiera estado bien, pero realmente no lo necesitamos", dijo Bukele, añadiendo que el talento local era más que suficiente.

Sin embargo, reconoció que el proyecto podría tener algunos riesgos. "Pero realmente no los veo como un gran riesgo, sólo que probablemente algunos se enojen con nosotros; pero de todas formas no han sido muy amables con nosotros así que, ya sabes, ¿por qué no probar algo nuevo?", subrayó.

Analistas han expresado su preocupación de que el impulso al bitcóin pueda poner en peligro una solicitud de El Salvador para un programa de 1,000 millones de dólares con el FMI.

El organismo ha expresado su preocupación económica y legal por la medida, aunque Bukele dijo que el gobierno había explicado su plan y que ofrecería más explicaciones si fuera necesario.

"Adoptamos el dólar estadounidense en el año 2001, ¿cuál es la diferencia?", preguntó. "La única diferencia, probablemente, son las razones por las que estamos haciendo esto. En 2001 se hizo quizá en beneficio de los bancos y esta decisión se hace en beneficio del pueblo".

Bukele también dijo que había recibido mucho interés por explotar la energía renovable de los volcanes del país para construir un centro de minería de bitcóins.

"Hemos descubierto nuevos pozos (geotérmicos) que nos proporcionarán 95 megavatios, lo que no es enorme pero sí considerable", dijo.

La planta de minería de bitcóin costaría 480 millones de dólares, dijo, mientras que el bitcóin pagaría las infraestructura, desde escuelas hasta puentes.

(Reporte de Tom Arnold y Karin Strohecker. Editado en español por Adriana Barrera)