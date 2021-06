Perú quiere repetir ante Ecuador el mismo once titular que venció a Colombia

Fotografía cedida este martes por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que muestra a varios jugadores de la selección peruana de fútbol durante un entrenamiento hoy, Goiania (Brasil). La selección peruana se entrena tras vencer por 1-2 a Colombia con miras al decisivo encuentro de la Copa América de este miércoles con Ecuador. EFE/ FPF

Goiânia (Brasil), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, apunta a repetir este miércoles ante Ecuador, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa América, el mismo once titular que venció el domingo a Colombia por 1-2.

Así lo dejó entrever el técnico argentino en la última práctica realizada este lunes en las instalaciones de entrenamiento del Club Atlético Goianiense.

De confirmarse la misma alineación, repetirían Pedro Gallese; Aldo Corzo, Christian Ramos, Alexander Callens, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Sergio Peña, Christian Cueva; y Gianluca Lapadula.

No obstante, Gareca dejó abierta la puerta a variaciones, especialmente en el caso del lateral izquierdo, donde podría actuar Miguel Trauco en lugar de López, y en el puesto de delantero centro, en el que podría tener minutos Álex Valera en caso de que Lapadula no estuviese en plenas condiciones físicas.

La anécdota del entrenamiento del combinado peruano es que los jugadores no tuvieron esta vez un vestuario para poder cambiarse y asearse después de los ejercicios, lo que causó molestia en algunos futbolistas como el centrocampista Renato Tapia.

"Aquí nos mandaron para que nos cambiemos. Un poquito más de respeto", escribió Tapia en su redes sociales para acompañar una foto donde mostraba el improvisado vestuario, un espacio techado al aire libre y con sillas de plástico, a la vista de los periodistas que se encontraban en el lugar.

El partido ante Ecuador se disputará a partir de las 18:00 hora local (21:00 GMT) en el Estadio Olímpico de Goiânia, la misma sede donde los peruanos derrotaron a la selección colombiana.

Para los ecuatorianos resulta un partido clave ya que marchan colistas del Grupo B de la Copa América con un punto después de haber perdido ante Colombia (1-0) y haber empatado frente a Venezuela (2-2), mientras que los peruanos son terceros con 3 puntos.