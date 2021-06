Mónica Hoyos, pletórica por su compromiso matrimonial, sale en defensa de Isabel Pantoja

24-10-2019 Mónica Hoyos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 23 (CHANCE)



Mónica Hoyos está feliz y ni puede ni quiere ocutarlo. Hace poco más de una semana que la peruana se comprometía con su novio, el misterioso señor Sánchez - de nombre Alejandro - con el que mantiene una discreta relación desde hace varios meses, y a pesar de que todavía no ha comenzado con los preparativos de la boda ni convive con su pareja, ya lo ha presentado en sociedad.



Los enamorados, que prefieren mantener su noviazgo en un segundo plano mediático, hicieron su primera aparición pública en la inauguración de un nuevo restaurante en la barcelonesa rambla y, a pesar de intentar pasar desapercibidos, fuimos testigos de excepción de la complicidad que derrocha la pareja.



Pletórica, Monica nos atendía poco después para hablarnos de su boda, de su relación con Carlos Lozano y, como no, de Isabel Pantoja, con quien concursó en 'Supervivientes' y en cuya defensa no ha dudado en salir por su guerra sin cuartel con su hijo Kiko Rivera.



- CHANCE: Tienes un motivo para estar contenta. ¿A ver tus manos?



- MÓNICA: No lo llevo. Puedes creer que es que esta mañana he ido a renovar el pasaporte y la chica del pasaporte me ha dicho ¿me enseñas la mano? y le he dicho no te creo. No lo llevo. Me quedaba grande ¿Qué hacemos? No sé compra las cosas* Creo que no era para mí. Lo hemos mandado a arreglar.



- CH: Menuda pedida de mano. En la puerta de alcalá, en una limusina* ¿Era la forma en la que soñabas una petición de mano?



- MÓNICA: Pues mira, no lo sueño de ninguna manera, pero a estas alturas que te venga una petición de mano tan bonita... Me ha hecho mucha ilusión porque no lo habían hecho nunca.



- CH: Esta semana han puesto verde a tu novio



- MÓNICA: Al señor sánchez, yo lo llamó así. Me dice oye no me vaciles. No en la intimidad, pero en algún momento con gente sí.



- CH: ¿Habéis superado la rumorología?



- MÓNICA: Al final hay dos puntos aquí. ¿Cuántas veces hemos vivido los que trabajamos en televisión cosas que se han dicho de nosotros. Trabajamos en la tele y a veces tu estás viéndolo en casa y dices perdona es que esa persona de la que estás hablando no soy yo. Esto no lo he vivido yo, no es mi vida, no sé quién eres. Al final ¿yo qué soy? ¿un juez? No, soy una persona que trabaja en televisión que ahora mismo está con otra persona que si me quiere tiene que echar fuerza y valentía y lo que salga y diga de él tendrá que aguantarlo y que por supuesto si hay alguna cosa que está fuera de lugar voy a ser la primera que le diga que lo tiene que arreglar.



- CH: recuerda a la historia de Arancha y Santacana. ¿Le vas a pedir pruebas de que no hay muerto en el armario?



- MÓNICA: Si fuera Arancha Sánchez Vicario y me casara, me casaría muy bien asesorada. No sé cómo se casó aAancha, pero en principio* No soy juez de nada, pero soy una persona pegada a la ley en cuanto a mi educación, intento no hacer el mal, porque no me gusta que me lo hagan. Mi abuela me crio muy estricta y muy conservadora. parezco muy liberal, pero soy muy conservadora en bastantes cosas. Intento no hacer el mal. Si lo hago y me equivoco por lo menos que quede para mí y no hacérselo pasar mal a alguien. Si veo que hace algo que no es correcto*



- CH: ¿no te genera desconfianza por lo que ha hecho?



- MÓNICA: A veces se lo he preguntado. Bueno a veces, muchas veces. Sus respuestas son muy coherentes. Muy exactas y muy concretas. Si no está diciendo la vedad debe ser muy bueno porque todas las cosas que me enseña y que dice me quedo pensando y digo tiene razón. Al final lo que veo es que causa una expectación que* ya tranquilidad, no sé que es lo que has hecho que todo el mundo quiere*



- CH: ¿Tenéis fecha de boda?



- MÓNICA: No. El momento boda creo que* Mentiría si dijera que no me quiero casar. Claro que sí y no lo he hecho nunca, no me he casado ¿Por qué no? Pero también hay una parte de mí que dice con todo lo que está saliendo, mi hija es mayor* Tranquila.



- CH: ¿En que es mejor el señor Sánchez que Carlos Lozano?



- MÓNICA: Cada uno tiene lo suyo. No podemos compararlos. Son dos momentos diferentes de mi vida en los cuales yo creo que busco, más que buscar encuentro y me siento identificada con dos personas diferentes en momentos muy distintos. Yo era más jovencita con Carlos, quizá me dejaba llevar en no decir nada.



- CH: ¿Tu hija cómo se lleva con el señor sánchez?



- MÓNICA: Lo conoce poco porque creo que al final tiene que ir poco a poco. Si conmigo tiene que ir poco a poco imagínate con lo que más quiero en la vida. Si diera un paso más importante que no fuera solo tener un novio, sino convivir o tener un proyecto de futuro, el padre se enteraría el primero. Le hablaría, se lo contaría. Por supuesto. Además el señor Sánchez nunca ha tenido una palabra mala hacia el padre de mi hija ni ha tenido ningún tipo de comentario. Yo no estaría con una persona que hablara mal del padre de mi hija o que dijera alguna cosa mal y menos públicamente.



- CH: ¿Cómo os conocisteis? Él sabía en el circo que se metía



- MÓNICA: Lo de circo intento que no sea siempre. Pero bueno, sí yo lo llevo* a mí me gusta lo que hago. Mi trabajo me gusta. Siempre me he dedicado a la televisión. Él sabía perfectamente quién era yo. Tampoco soy una persona que quiera defender lo indefendible pero hay evidencias. ¿Tu eres buscado en toda España y te vas a ir con una persona que sabes que hablan de ella cada medio minuto. Que la conoce la gente en la calle o que a lo mejor puede tener influencia con diferentes personas?, yo creo que no.



- CH: ¿Cómo estás viviendo supervivientes?



- MÓNICA: Es que la nuestra fue difícil de superar. La mejor edición fue la nuestra. Ese Carlos Lozano, totalmente fuera de sí con esa Isabel Pantoja maravillosa que nos amamos y nos peleamos y luego volvimos creo que a no hablarnos, no sé que ha pasado, en qué hemos quedado.



- CH: ¿No hablas con Isabel?



- MÓNICA: No tengo trato, no la veo. Después de todo lo que hay y como habla su familia de ella en televisión es difícil que pueda confiar en alguien que no sea ella misma porque desde luego soy madre y* es muy gordo que tus hijos hablen. A mí la gente me dice es que no ves la parte contraria. Señores soy madre y he estado toda mi vida dedicada a mi hija y que un hijo o una hija te trate mal, hable mal, eso entiendo que la madre pueda tener sus defectos también, pero no todo depende de la edad de que porque seas menor se te perdona todo. Me da pena, Isabel me ha generado tristeza.



- CH: Si te llamase ¿la atenderías?



- MÓNICA: Sí, bueno sería amable con ella. También luego veo a Kiko y me da pena. al principio se venía arriba con el tema de su madre porque tenía cosas que reclamarle seguramente, no lo pongo en duda, me lo creo, pero me identifico con el dolor de la madre. Me lo creo totalmente a él, pero conforme pasa el tiempo la televisión te da fama, te da dinero, programas, ¿pero luego qué? Te vas a tu casa, a llorar solo, esto lo he vivido yo, te vas a llorar en la soledad de tu cama que nadie te llama y nadie te quiere ver si no es en la tele.



- CH: ¿tuviste alguna llamada del señor Sánchez cuando dijeron que tenía deudas?



- MÓNICA: Sí claro que tenía. Él dice que tiene muchas cosas laborales que evidentemente como todos los empresarios, supongo yo que no soy Amancio Ortega pero todo se andará, evidentemente temas económicos siempre hay con gente que despide, que no despide, que trae* pero si yo viera que estuviera haciendo el mal aposta a alguien no estaría conmigo porque no lo voy a permitir, porque no lo he hecho nunca, puedo ser más rica o más pobre, pero soy una tía muy recta.