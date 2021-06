Mila Ximénez fallece víctima de cáncer a los 69 años

07-06-2017 Mila Ximénez ha fallecido hoy en Madrid EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Quizás sea esta una de las noticias que más tristeza nos da a la hora de informar. Mila Ximénez ha fallecido hoy a los 69 años víctima de un cáncer de pulmón que se extendió por su cuerpo, teniéndolo también en el hígado y con metástasis en diversas partes, según comentó la propia colaboradora de televisión en una entrevista que dio en su programa poco después de confesar su lucha contra esta enfermedad.



Fue a mediados de junio cuando la periodista, a través de una llamada telefónica a 'Sálvame', desvelaba que le habían detectando un cáncer de pulmón a raíz de unos fuertes dolores de espalda. Mila contaba la fatal noticia entrecortada, pero asegurando que no tenía miedo a la hora de enfrentarse a esta enfermedad y que estaba convencida de que saldría adelante.



Desgraciadamente, y tras un año luchando con uñas y dientes, la colaboradora no ha logrado vencer al cáncer y hoy ha fallecido en su domicilio, rodeada de los suyos, que no le han soltado la mano ni un solo momento. Han sido meses duros, en los que Mila presentó una valiente batalla a la enfermedad, convirtiéndose en todo un ejemplo por su manera de sobrellevar sus intensos dolores con una sonrisa y una fuerza que sorpredió a todos los que tuvieron la suerte de conocerla, sin rendirse en ningún momento.



A su lado, su hija Alba Santana y sus tres hermanos, Manolo, Concha y Encarna, que se han convertido en el apoyo fundamental para la colaboradora durante su infatigable lucha contra el cáncer que se ha llevado su vida. También sus compañeros y amigos; Raúl Prieto, David Valldeperas, Belén Rodríguez, Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban, Terelu Campos... todos volcados con Mila, a la que han arropado hasta el último momento, demostrando su amor incondicional por la sevillana, que hoy ha dejado un vacío inmenso en todos los que la conocieron y la quisieron.



Una triste noticia que nos deja el corazón encogido y que nunca nos hubiese gustado dar. Pero, en ocasiones, la vida es así de injusta y Mila, que no ha logrado vencer la lucha que inició hace un año contra el cáncer, es desde hoy una de esas estrellas que brillan en el cielo.