Migrantes centroamericanos reciben vacuna anticovid en la fronteriza Tijuana

Una migrante recibe hoy la vacuna Johnson & Johnson contra Covid-19 en la primaria Miguel F. Martínez, de la ciudad de Tijuana, estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 22 jun (EFE).- Migrantes centroamericanos que se mantienen a la espera de asilo político en Estados Unidos recibieron este martes, en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, su vacuna contra la covid-19 de la farmacéutica Janssen, que fue donada por EE.UU. a México.

En total 45 personas, entre hombres y mujeres, originarios de Centroamérica y algunos mexicanos acudieron a uno de los ocho centros de vacunación que habilitó en esta ciudad la Secretaría de Salud de Baja California.

“Tijuanenses y no tijuanenses y de otros países están aquí, nosotros atendemos la consigna del presidente (Andrés Manuel López Obrador) que es vacunar a todo mundo, los vamos a vacunar”, expresó Óscar Alonso Pérez Rico, secretario de Salud en el Estado fronterizo.

Los migrantes que se vacunaron acudieron a la escuela primera Miguel F. Martínez en el Centro Histórico de la ciudad, en donde fueron acompañados por el pastor que los protege en el albergue Ágape, Alberto Rivera.

Rivera explicó que ya son alrededor de 100 migrantes los que él ha llevado a vacunar a los distintos puntos, pues su interés es que una vez inmunizados puedan comunicarse con sus abogados para tramitar y agilizar su solicitud de asilo político.

“Les estoy diciendo que una vez vacunados se comuniquen con sus abogados, y les manden a decir al juez que ya están vacunados y que sea más fácil el proceso”, comentó ante la prensa mexicana.

Olvil Ricardo Pérez, originario de Honduras, celebró que ya le hayan aplicado su dosis para protegerse de la covid-19, pues en Ciudad Juárez, frontera en donde estaba hace unos meses, no había iniciado el proceso de vacunación.

“Todo excelente, todo bien, sin ningún problema, solamente tuve que venir, no me pidieron residencia, nada que ver, solamente era presentarse y punto”, resaltó con alegría Pérez.

José Antonio, un hombre originario del estado mexicano de Michoacán y que radica en el albergue Ágape desde hace tres semanas, busca llegar a Estados Unidos de forma legal con su esposa y sus hijos, y ahora con la vacuna cree que le resultará más fácil y rápido el proceso.

Entre los 32 estados del país, el fronterizo Baja California lidera la cobertura de vacunación en México, donde un 57 % de la población adulta ha recibido al menos una dosis después de la aplicación de más de 720.000 vacunas de Janssen donadas por Estados Unidos en los últimos días.

Hasta ahora en México, que tiene 126 millones de habitantes, se han administrado 40.700.954 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19, con 17.047.687 personas que han recibido las dosis necesarias para completar el esquema de vacunación.

El programa de vacunación contempla por ahora a los adultos mayores de 60 años, entre 50 y 59 años, entre 40 y 49 años, mujeres embarazadas y personal médico y educativo. Además, desde el pasado fin de semana contempla a toda la población adulta del estado fronterizo de Baja California.

Desde el 23 de diciembre de 2020, el país ha recibido más de 50,57 millones de dosis de 6 farmacéuticas.