Miembros del comando que asesinó a Khashoggi habían sido entrenados en EEUU, según NYT

Cuatro miembros del comando que asesinó al periodista saudita Jamal Khashoggi en 2018 habían recibido entrenamiento paramilitar en Estados Unidos tras recibir luz verde del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló el martes The New York Times.

Crítico del poder saudita tras haber estado próximo a él, Jamal Khashoggi, residente en Estados Unidos y columnista del diario Washington Post, fue asesinado el 2 de octubre de 2018 en el consulado saudita en Estambul por un equipo de agentes llegados de Arabia Saudita.

Cuatro de esos agentes, dice el diario neoyorquino, habían recibido capacitación de un grupo de seguridad privado estadounidense, Tier 1 Group, con una autorización otorgada en primera instancia por la administración de Barack Obama en 2014.

Esta capacitación continuó al menos hasta el inicio del mandato de Donald Trump, precisa el Times.

El diario cita en particular un documento entregado a la administración Trump por un alto ejecutivo de la empresa matriz del Grupo Tier 1, el fondo de inversión Cerberus, cuando comparecía ante una comisión parlamentaria tras ser propuesto por Donald Trump para un puesto en el Departamento de Defensa.

En este documento, Louis Bremer confirma que Tier 1 Group proporcionó formación a los agentes sauditas, pero insiste en que esta fue "de naturaleza defensiva" y "sin ninguna relación con sus atroces actos posteriores".

Bremer sostiene, según el New York Times, que los cuatro miembros del comando recibieron la capacitación en 2017, y que dos de ellos ya habían participado en una primera versión del entrenamiento, de octubre de 2014 a enero de 2015.

Contactado por AFP, el Departamento de Estado dijo que no podía comentar esta información, aunque mencionó un "uso responsable (...) del equipo y entrenamiento militar estadounidense".

"Esta administración (...) examina las respuestas apropiadas cuando ocurren violaciones", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en el comunicado.

Según un informe estadounidense publicado en febrero, siete miembros de una unidad de élite encargada de proteger al príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán pertenecían al comando que mató a Jamal Khashoggi.

The New York Times no especifica si los cuatro oficiales entrenados en Estados Unidos pertenecían a esta unidad.

El cuerpo del periodista, desmembrado en el acto, nunca ha sido hallado.

Después de negar el asesinato, Riad terminó diciendo que había sido cometido por agentes sauditas que actuaron por su cuenta.

Después de un opaco juicio en Arabia Saudita, cinco personas fueron condenadas a muerte y otras tres fueron sentenciadas a duras penas de prisión. Pero nueve meses después, las sentencias de muerte fueron reemplazadas con penas de 20 años de cárcel.

vgr/ybl/ll/gm