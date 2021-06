Microsoft renovará Windows este jueves con "los mayores cambios" de la década

La actual versión del sistema operativo, Windows 10, fue lanzada en 2015 y es usada de forma habitual por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo, según datos de la propia compañía. EFE/Ritchie B. Tongo/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 23 jun (EFE).- El gigante estadounidense del software Microsoft renovará este jueves su popular sistema operativo para ordenadores Windows con una versión que incluirá "los mayores cambios" de la última década, que los medios especializados adelantaron que será bautizada como Windows 11.

La empresa de Redmond (estado de Washington, EE.UU.) presentará la última actualización de este histórico software (Windows tiene ya 35 años) a las 11.00 de la mañana de la costa este de Estados Unidos (15.00 GMT), en un evento digital que lleva por nombre "What's Next for Windows" (Qué es lo próximo para Windows).

En este evento participarán el consejero delegado de la compañía, Satya Nadella, y el jefe de productos, Panos Panay.

Hace unos días empezaron a circular por internet supuestas imágenes filtradas del nuevo sistema operativo, cuya validez ha sido confirmada por numerosos medios tecnológicos y que muestran un cambio importante en el diseño.

Así, de acuerdo con las imágenes, el menú de inicio y los iconos de las aplicaciones más usadas pasan de la esquina inferior izquierda de la pantalla al centro.

Además del cambio de posición, el menú de inicio se convierte en una suerte de lanzadera adaptada a cada usuario, con las esquinas redondeadas y en la que se destacan por ejemplo los documentos usados recientemente o las aplicaciones favoritas.

Durante la celebración de su conferencia anual de desarrolladores Build en mayo, Microsoft ya reveló que "pronto" llegaría una "nueva generación" de Windows.

"Lo he estado usando yo mismo durante los últimos meses y estoy increíblemente entusiasmado con la nueva generación de Windows", indicó entonces Nadella.

"Nuestra promesa es esta: crearemos más oportunidades para todos los desarrolladores de Windows y abriremos las puertas a los creadores que estén buscando la plataforma más nueva, abierta e innovadora para construir, distribuir y monetizar sus aplicaciones", apuntó el consejero delegado.

La actual versión del sistema operativo, Windows 10, fue lanzada en 2015 y es usada de forma habitual por más de 1.300 millones de personas en todo el mundo, según datos de la propia compañía.

Una de las opciones que han tomado más fuerza durante las últimas semanas entre la prensa especializada y que iría en línea con las palabras de Nadella es que el nuevo Windows incluya una tienda virtual de aplicaciones abierta a todos los desarrolladores, que incluso permitiría plataformas de comercio electrónico en las apps, algo que no ocurre en la actualidad.