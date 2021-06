Mauritania.- Encarcelado el expresidente de Mauritania Mohamed Uld Abdelaziz

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El expresidente de Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, ha sido encarcelado este martes en relación a una investigación por presunta corrupción y por la que ya se encontraba en arresto domiciliario.



Alrededor de las 20.00 horas (hora local), tres policías han aparecido en la vivienda del expresidente para llevarlo al juzgado y comunicarle su ingreso en prisión, según indica la emisora RFI.



Su abogado ha denunciado que se trata de una decisión arbitraria y de un ajuste de cuentas político: "Es una decisión que viola todas las leyes procesales penales y demostraremos que esto es solo una venganza y que no tiene base legal", ha dicho.



Según apuntan fuentes al diario mauritano 'Essirage', la decisión tiene que ver con la violación del estricto control judicial que pesa sobre el expresidente aunque aún no ha transcendido el motivo del encarcelamiento por la Fiscalía.



En mayo las autoridades abrieron una investigación en torno a una serie de propiedades del expresidente, una pesquisa que afecta igualmente a varias personas de su círculo cercano, y decidieron su puesta bajo arresto domiciliario.



El propio Uld Abdelaziz denunció a finales de abril la existencia de una campaña de "intoxicación" contra él y volvió a rechazar las acusaciones de corrupción por las que está siendo interrogado, en relación con su mandato al frente del país entre 2009 y 2019.



El exmandatario fue imputado en marzo por corrupción junto a otras diez personas, entre ellas dos ex primeros ministros y varios exministros, en el marco de una investigación por delitos presuntamente cometidos durante su periodo como presidente del país africano.



Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 --un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición--, abandonó el cargo en 2019, tras la victoria de Uld Ghazuani en las elecciones, a las que concurrió con su apoyo.