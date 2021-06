Los independentistas indultados salen de prisión exigiendo libertad para Cataluña

El líder catalán Jordi Cuixart gesticula frente a la prisión de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada, cerca de Barcelona, España, 23 de junio de 2021. REUTERS/Albert Gea

MADRID, 23 jun (Reuters) - Con la promesa de seguir luchando por una Cataluña independiente, unos desafiantes líderes separatistas que fueron encarcelados por su papel en un fallido intento de independencia en 2017 salieron de prisión el miércoles después de que el Gobierno español les concediera el indulto.

"No existe indulto que haga callar al pueblo de Cataluña", dijo a periodistas Jordi Cuixart, uno de los separatistas indultados y jefe de la asociación cultural catalana Omnium, a la salida de la cárcel de Lledoners, a una hora al norte de Barcelona.

Los políticos y activistas liberados, que portaban una pancarta pidiendo "libertad para Cataluña", fueron recibidos allí por el jefe del Gobierno regional catalán, Pere Aragonès.

Josep Rull, exconsejero del Gobierno catalán, añadió: "Seguiremos luchando por la independencia y la conseguiremos".

El Gobierno central indultó a los nueve políticos y activistas en un gesto de buena voluntad con el objetivo de impulsar las negociaciones para resolver el conflicto político entre Madrid y la región.

Los líderes independentistas fueron condenados en 2019 a entre 9 y 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación de fondos públicos, tras la celebración un referéndum no autorizado que dio lugar a una efímera declaración de independencia y a la peor crisis política de España en décadas.

Los indultos son condicionales y se mantiene la prohibición de que los dirigentes ocupen cargos públicos.

Madrid, por su parte, ha descartado la celebración de otro referéndum sobre la independencia.

"Ya no es solamente una cuestión de que no es constitucional, es una cuestión de que no podemos seguir fracturando la sociedad catalana", dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, respondiendo a llamamientos de los diputados independentistas para que se celebre otra votación autorizada por Madrid.

Mientras tanto, los partidos conservadores de la oposición han renovado sus llamamientos para que Sánchez dimita por los indultos, afirmando que la medida socava la unidad de España.

Los sondeos de opinión muestran que sólo la mitad de la población de Cataluña está a favor de separarse de España.

Los independentistas catalanes pretenden una amplia amnistía para todos los implicados en el intento de independencia de 2017.

"Amnistía es lo que queremos y lo que vamos a conseguir", dijo la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell al salir de una cárcel separatista en Barcelona, calificando su liberación como una "pequeña victoria para conseguir la gran victoria".

El Gobierno español también descartó una amnistía general para unas 3.000 personas con causas judiciales pendientes relacionadas con el referéndum de 2017, lo que también incluiría a los políticos que huyeron de España, como el expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont.

"No va a haber amnistía. No va a haber autodeterminación. Sí va a haber diálogo y política", dijo el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, dijo que Puigdemont sigue siendo un prófugo buscado por la justicia.

(Reporte de Inti Landauro y Cristina Galán; Edición de Andrei Khalip y Alex Richardson; Traducido por Darío Fernández y Tomás Cobos)