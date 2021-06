Lasso se somete mañana a operación en Miami sin delegar la Presidencia

Fotografía hoy, del Hospital Jackson Memorial, donde se someterá a cirugía el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, según el diario El Universo, en Miami (EEUU). EFE/ Giorgio Viera

Quito, 22 jun (EFE).- El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de 65 años, se someterá este miércoles a una intervención quirúrgica en Miami de "mediana complejidad" y sin haber delegado la Presidencia a su segundo Alfredo Borrero.

El objetivo de la intervención es que el presidente, que entró en funciones el 24 de mayo y se ayuda de un bastón para caminar, pueda recuperar la movilidad de una pierna, mediante una microcirugía para tratar, por catéter, un quiste alojado en la médula espinal.

Su médula resultó afectada, informó hoy el diario El Universo, como consecuencia de una mala praxis a la hora de aplicarle una epidural, en un tratamiento por una caída en España en 2013 en la que se fracturó la tibia y el peroné.

Lasso, según la misma fuente, tuvo dos operaciones en España poco después del accidente y más adelante, en 2018, otra en Cleveland (EE.UU.).

"La cirugía no compromete su médula espinal", aseguró la Presidencia en un comunicado el mismo día que Lasso partía hacia Miami, donde se espera que permanezca hasta el 30 de junio.

Entretanto, el primer mandatario seguirá en funciones, confirmó él mismo en declaraciones que hizo antes de subirse al avión el domingo.

El político centroderechista, que ha viajado acompañado de su mujer, ganó la Presidencia en el balotaje del 11 de abril y entró en funciones el 24 de mayo, período en el que ha dado máxima prioridad a la vacunación contra la covid-19.

Su vicepresidente, Borrero, neurocirujano especialista en columna vertebral, explicó a ese diario de Guayaquil que en la intervención se le realizará una derivación cistoperitoneal, y que durará entre una hora y media y dos horas.

"Le abren dos centímetros en la espalda, llegan al quiste por microcirugía (laparoscopia), le hacen una incisión de un centímetro en la duramadre y le colocan un tubito (catéter) que va desde el quiste al peritoneo, que es una membrana que cubre todo el abdomen. Este tubito va por debajo de la piel y drena el líquido del quiste", dijo.

No mencionó el vicepresidente si se ejecutaba bajo anestesia total o parcial.

Las limitaciones de movimiento del presidente, que realiza ejercicios a diario, se deben a que el quiste presiona un nervio de la pierna derecha.

El objetivo de la intervención es que "el quiste vaya reduciéndose y el nervio deje de tener presión y comience a transmitir energía al músculo para que mejore su masa muscular y pueda dejar el bastón en el mediano plazo", según Borrero.

La intervención original le dejó dos quistes, aunque uno de ellos fue resuelto en la operación en Cleveland, quedando el segundo que "no está en la médula", según el vicepresidente.

La intervención estará a cargo del médico estadounidense Barth Green, uno de los fundadores del The Miami Project to Cure Paralysis, uno de los centros de investigación de lesiones de médula espinal más importantes del mundo.

Lasso podría estar de pie al día siguiente de la operación y espera salir del hospital el jueves o viernes.

De inmediato comenzaría su rehabilitación, que consiste en ejercicios de fortalecimiento muscular, nadar, caminar y un poco de pesas en las piernas, para después seguirla en Ecuador con sus terapeutas.