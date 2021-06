La latina Rachel Zegler será Blancanieves en la nueva película de Disney

Fotograma cedido por 20th Century Fox donde aparece la actriz estadounidense de origen colombiano Rachel Zegler, en el papel de María en la nueva "West Side Story" (Amor sin Barreras) de Steven Spielberg. EFE/Niko Tavernise/20th Century Fox

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jun (EFE).- La actriz estadounidense de origen colombiano Rachel Zegler, coprotagonista de la nueva "West Side Story" que ha rodado Steven Spielberg, interpretará a Blancanieves en una cinta con acción real que está preparando Disney.

"Hola a un sueño hecho realidad", dijo la joven este martes en Instagram al anunciar su fichaje por esta película.

Zegler se pondrá a las órdenes del director Marc Webb en la película "Snow White and the Seven Dwarfs" que seguirá la reciente estrategia de Disney de recrear sus clásicos animados con acción real y actores de carne y hueso.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Webb aseguró que "las extraordinarias capacidades vocales" de Zegler son solo una pequeña parte de sus talentos.

"Su fortaleza, inteligencia y optimismo se convertirán en una parte fundamental para redescubrir la alegría de este clásico cuento de hadas de Disney", afirmó el realizador.

La variada filmografía de Webb incluye títulos de comedia romántica como "500 Days of Summer" (2009), que protagonizaron Joseph Gordon-Levitt y Zooey Deschanel; y películas de superhéroes como "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014), cuyo reparto encabezaron Andrew Garfield y Emma Stone.

"Snow White and the Seven Dwarfs" (1937), basado en un cuento de los hermanos Grimm, fue el primer largometraje de Disney y con el paso de los años se convirtió en una cinta imprescindible de la historia de la animación.

La narración de Blancanieves ha sido objeto de algunas versiones modernas como las de las películas "Mirror Mirror" (2012), con las actrices Julia Roberts y Lily Collins; o "Snow White and the Huntsman" (2012), con Kristen Stewart.

El papel de Blancanieves consolida el fascinante ascenso en el cine de Zegler, que en su primer papel en Hollywood encarnará a María en la versión de "West Side Story" que Steven Spielberg estrenará en diciembre.

Zegler tomará así el relevo de Natalie Wood, que interpretó a este personaje en la exitosa cinta de 1961, y dará la réplica a Ansel Elgort, que será Tony (el papel de Richard Beymer).

La leyenda puertorriqueña Rita Moreno, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por la primera "West Side Story", regresará en esta ocasión interpretando a Valentina, la propietaria de la tienda en la que trabaja Tony.

"West Side Story", dirigida por Jerome Robbins y Robert Wise, se hizo con diez Óscar, incluido el de mejor película.

Por otro lado, el pasado febrero se dio a conocer que Zegler formará parte también de la secuela de la cinta de superhéroes "Shazam!" (2019).

Zachary Levi será Shazam una vez más en esta secuela titulada "Shazam! Fury of the Gods" y que, como en el caso de la cinta original, dirigirá David F. Sandberg.