La igualitaria sociedad de las mangostas con sus crías

Redacción Ciencia, 23 jun (EFE).- Las hembras de mangosta anillada que forman un mismo grupo paren a sus crías a la vez, eso hace que no sepan cuáles son suyas y que todas se centren en sacar adelante a las más débiles, lo que, según un estudio, lleva a "una sociedad más justa".

Un estudio que publica Nature Communications realizado por las universidades británicas de Exeter y Roehampton observó el comportamiento de siete grupos de mangostas, en los que la mitad de las hembras recibió una ración de comida extra durante el embarazo, lo que marcó diferencias en el peso de la crías.

Las hembras de un mismo grupo paren a sus crías la misma noche, lo que crea "un velo de ignorancia" sobre de quién es cada una y son criadas en guarderías comunitarias.

"En la mayor parte del mundo natural, los padres favorecen a sus propias crías", pero con las mangostas "la notable sincronía de los nacimientos" hace que las madres "no puedan optar por dar cuidados adicionales" a las suyas, explicó Harry Marshall, uno de los autores de la investigación de Roehampton.

El estudio demuestra, aseguró, que no saber de quién es cada cría "conduce a una asignación más justa de los recursos, es decir, a una sociedad más justa".

El equipo realizó su estudio en Uganda, con siete grupos de mangostas anilladas, en los que solo a la mitad de las hembras preñadas se les dio 50 gramos de huevo cocido al día.

Después de los nacimientos, las madres bien alimentadas dieron más cuidados a las crías más pequeñas nacidas de hembras no alimentadas, en lugar de a las suyas, con lo que las diferencias de tamaño desaparecieron rápidamente.

"Predijimos que un 'velo de ignorancia' haría que las hembras centraran sus cuidados en las crías más necesitadas, y esto es lo que hemos encontrado", destacó otro de los autores Michael Cant, de la Universidad de Exeter.

Los más capaces de ayudar ofrecen esa ayuda a los más necesitados y "al hacerlo minimizan el riesgo de que su propia descendencia se enfrente a una desventaja"

"Nuestros resultados sugieren -destacó- que el velo de ignorancia, una idea filosófica clásica para lograr la equidad en las sociedades humanas, también se aplica en esta sociedad no humana".