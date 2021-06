La AMA cree que la sanción del TAS a Sun Yang reafirma su postura ante los incumplimientos

El nadador chino Sun Yang. EFE/ Christian Bruna/Archivo

Madrid, 23 jun (EFE).- La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) acogió con satisfacción la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre la sanción de cuatro años al nadador chino Sun Yang, ya que reafirma su posición ante los incumplimientos del Código que apreció cuando la Federación Internacional (FINA) decidió exculparlo.

El caso de Sun Yang, que destruyó las muestras que le tomaron en un control de dopaje fuera de competición en su domicilio en 2018, fue resuelto por el TAS por segunda vez este martes y redujo de ocho a cuatro años el castigo impuesto inicialmente en febrero de 2020.

El nadador, tres veces campeón olímpico y once mundial, logró la revisión del fallo tras acudir a un tribunal federal suizo en el que denunció falta de imparcialidad por parte del presidente del panel del TAS que trató el expediente.

"La decisión del Tribunal Federal Suizo de anular el laudo del TAS se limitó a una impugnación hecha contra el presidente del panel del TAS y no tuvo nada que ver con el fondo del caso", dijo el director general de la AMA, Olivier Niggli.

Este señaló en un comunicado que el nuevo fallo "reafirma la posición de la AMA en relación con el fallo original de la FINA, que era que había una serie de puntos que no eran coherentes con el Código y da validez a esas preocupaciones".

"La AMA revisa todas las decisiones antidopaje tomadas por los signatarios del Código para asegurarse de que se ajustan al mismo, y la Agencia se reserva el derecho de ejercer su derecho independiente de apelación cuando esté justificado", señaló el organismo.

El caso de Sun Yang llegó al TAS por recurso de la AMA después de que la FINA no sancionara al nadador cuando este destruyó las muestras que le fueron tomadas en un control, según su versión, porque los oficiales que lo realizaron no estaban acreditados.

En un primer fallo, el TAS le sancionó durante ocho años, pero tras la revisión ayer redujo ese periodo a cuatro, lo que le impedirá competir hasta mayo de 2024.