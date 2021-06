Kamala Harris visitará este viernes la frontera con México, según medios

En la imagen, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris. EFE/Oliver Contreras/Pool/Archivo

Washington, 23 jun (EFE).- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, visitará este viernes la localidad de El Paso (Texas), en la frontera con México, después de recibir numerosas críticas de la oposición republicana por no haberse desplazado a la zona limítrofe.

Harris viajará a El Paso junto al secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, informó este miércoles el diario Politico y confirmaron más tarde las cadenas televisivas CNN, CBS y NBC News, sin que la Casa Blanca se pronunciara oficialmente al respecto.

Será la primera visita de Harris a la frontera sur de Estados Unidos desde que asumió su cargo en enero pasado, y llegará dos semanas después de que viajó a México y Guatemala para abordar con los líderes de esos países las causas de raíz que generan la migración irregular hacia el norte.

Harris aceptó en marzo la misión de negociar con los líderes del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y el Salvador) y tratar de hacer frente a los problemas que han generado récords en la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera estadounidense en los primeros meses de la Presidencia de Joe Biden.

Aunque su cometido es principalmente diplomático, la oposición republicana lleva meses reprochándole que no haya visitado la frontera con México, y finalmente Harris prometió que iría a la frontera, a pesar de insistir en que su trabajo se centra en las causas de la migración, no en las consecuencias.

Su visita a El Paso se producirá pocos días antes de que el expresidente Donald Trump (2017-2021) viaje también a la frontera con México acompañado del gobernador de Texas, Greg Abbott, y de legisladores republicanos.