JPMorgan podría exigir a sus empleados en EE.UU. que se vacunen

(Bloomberg) -- JPMorgan Chase & Co. dijo que podría exigir a sus empleados que se vacunen contra el covid-19, a medida que los bancos más grandes de Wall Street intensifican sus esfuerzos para mantener a su personal a salvo al tiempo que reabren las oficinas en Estados Unidos.

El banco más grande del país está solicitando a los trabajadores que completen un cuestionario sobre su estado de vacunación para fines de este mes, escribieron este miércoles el director ejecutivo, Jamie Dimon, y otros miembros del comité operativo en un memorando dirigido al personal. Los empleados que no respondan serán contactados por sus gerentes.

“Necesitamos de esta información para poder prepararnos adecuadamente y gestionar el regreso a la oficina”, señalaron los ejecutivos en el memo. “En el futuro, podríamos exigir que todos los empleados reciban una vacuna contra el covid-19 de acuerdo con los requisitos legales y las adaptaciones médicas o religiosas necesarias”.

Por ahora, dijeron los ejecutivos, todos los empleados de EE.UU., incluidos aquellos que no están vacunados, deberán planear el regreso a horarios regulares de oficina a partir del 6 de julio, aunque algunos probablemente trabajarán parcialmente de forma remota debido a los límites de ocupación en los edificios.

Esta semana, Morgan Stanley informó a sus empleados que de no estar vacunados, se les prohibirá el acceso a las oficinas en el área de Nueva York. La medida es una de las más restrictivas emitidas hasta ahora por una institución financiera en EE.UU.

