Jorge Javier Vázquez se despide de Mila Ximénez: "El viaje es infinito. Siempre juntos"

MADRID, 23 (CHANCE)



Inseparables desde que coincidieron en los albores de 'Sálvame' en el año 2009, Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez eran dos de los mejores amigos que se podían encontrar en televisión. Cómplices y con un carácter muy parecido, era habitual verlos compartir escapadas, cenas y planes de ocio en los últimos años.



De hecho, el presentador solía confesar que Mila era más que una amiga para él, quizás una de las personas más importantes de su vida y uno de sus grandes apoyos en los peores momentos de su vida, como su ruptura con Paco tras una década de amor, o cuando sufrió un ictus en 2019.



Por eso, y consciente del delicado estado de salud de Mila cuando la colaboradora cumplió 69 años, Jorge Javier le dedicaba una preciosa carta en la revista 'Lecturas', en la que no dudaba en confesar sus sentimientos hacia su gran amiga, admitiendo que "todo es mucho menos si tu no estás" e intentando transmitir fuerzas a la sevillana en los peores momentos de su enfermedad.



"Escribo sobre ti y sonrío porque es que me haces mucha gracia, Mila. Hemos transitado por todos los estados emocionales que puede sentir el ser humano: alegría, pena, euforia, melancolía... Y así hasta el infinito. Todo nos da igual cuando estamos juntos porque no necesitamos a nadie para montarnos una fiesta y sacarle partido a la vida. Mira que yo soy poco de besar. Pues tengo ganas de darte un beso y de abrazarte. Y de pedirte que sigas", escribía Jorge Javier hace escasamente un mes, con motivo del cumpleaños de su gran amiga.



Sin embargo, y a pesar de que ha luchado con uñas y dientes contra el cáncer, Mila fallecía esta mañana en su casa de Madrid, rodeada de sus familiares, que no le han soltado la mano un solo momento en los últimos días.



Poco después de conocer la noticia, Jorge se despedía de su gran amiga en redes sociales con una foto de ambos en los pasillos de Mediaset - donde tantos buenos momentos compartieron en los últimos años - y una sencilla frase con la que transmite el intenso dolor de la marcha de una de las personas más importantes de su vida. "El viaje es infinito. Siempre juntos, Mila".