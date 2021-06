Jhay Cortez vende en tiempo récord tres funciones para su actuación en P. Rico

El compositor puertorriqueño Jhay Cortez posa a su llegada a la alfombra magenta de los premios Lo Nuestro, en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami (EE.UU.). EFE/ Giorgio Viera/Archivo

San Juan, 23 jun (EFE).- El regreso a los escenarios del cantante puertorriqueño Jhay Cortez con el inicio de su nueva gira, "Timelezz Tour", que pasará por San Juan el próximo octubre, supuso un hito al romper el récord en la venta de boletos para sus tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, según un comunicado divulgado este miércoles.

A tan sólo minutos de haber iniciado la venta de boletos para las primeras dos funciones, la respuesta fue inmediata y se agotaron todas las entradas asignadas para ambas fechas.

La venta de boletos estaba programada para el pasado lunes 21 de junio a las 10.00 de la mañana y desde las 9.00 había cerca de 70.000 usuarios haciendo turno virtual para adquirir sus entradas, a través de la plataforma Ticketera.com.

Asimismo, también desde horas de la mañana se encontraban decenas de personas haciendo la fila presencial en la boletería del Coliseo, para lograr los primeros turnos.

Debido a la alta demanda de boletos agotados para las primeras funciones y la euforia en las redes sociales, el artista decidió complacer a sus seguidores y abrir la tercera fecha, que también tuvo una exitosa venta de boletos, con un agotado en tiempo récord de minutos, hoy miércoles 23 de junio.

Jhay Cortez ofrecerá un recorrido musical por sus grandes éxitos, sumando su esperado álbum "Timelezz", que verá la luz antes del inicio de la gira.

El artista ha llegado el tope en las listas de popularidad a nivel global con los éxitos mundiales "Dakiti", "Fiel", "Medusa", "No Me Conoce" y "Como Se Siente", entre otros.

El comunicado destaca que los seguidores vivirán en "Timelezz Tour" un espectáculo con múltiples éxitos mundiales, una innovadora producción visual y el mayor esfuerzo en todo el tema de montaje, que combinará sonidos con máxima potencia, iluminación de última tecnología y elementos para brindar una experiencia única.

Las funciones para "Timelezz Tour" en el "Choliseo" se realizarán en alianza, bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y House Of Haze Music, los próximos 29 y 30, y 31 de octubre de 2021.

Jhay Cortez ha colaborado con artistas como Bad Bunny, J Balvin, Anuel, Ozuna, y Wisin y Yandel, entre otros.