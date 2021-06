Italia.- Draghi recuerda que Italia es "un estado laico, no confesional" tras la petición del Vaticano

El Vaticano pidió formalmente al Gobierno Italiano que modificara el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia



MADRID, 23 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha recordado este miércoles que Italia es "un estado laico, no confesional", tras la petición formal del Vaticano al Parlamento de que modificara el proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia.



"El nuestro es un Estado secular, sin denominación", ha asegurado Draghi en el Senado, para agregar que "el Parlamento es libre de discutir y legislar" y el sistema italiano "es capaz de dar todas las garantías para verificar que nuestras leyes siempre respeten los principios constitucionales y los compromisos internacionales, incluido el Concordato con la Iglesia".



Draghi también ha defendido que "el laicismo no es la indiferencia del Estado hacia el fenómeno, sino la protección del pluralismo y la diversidad cultural", mientras que ha recordado que Italia ha firmado una declaración conjunta con la UE en el que expresaba su preocupación por la recién aprobada ley en Hungría que ha provocado malestar internacional por atentar contra los derechos LGTBI.



El primer ministro ha agregado que el Palacio Chigi, la sede del Gobierno italiano, "no entra en el fondo de la discusión parlamentaria", ya que se trata de un proceso parlamentario, "no del Gobierno", recoge 'Corriere della Sera'.



El martes, el Vaticano pidió formalmente al Gobierno italiano que modificara su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia, ya que considera que viola algunos contenidos del Concordato que regula las relaciones entre el Estado italiano y la Iglesia católica.